Вступна кампанія 2022: які зміни чекають на абітуріентів через війну

Що потрібно знати про вступну освітню кампанію під час воєнних дій.

Попри те, що країна знаходиться у стані війни, Міністерство освіти відкоригувало освітній процес.

Розповідаємо, яким буде завершення навчального року та вступна кампанія 2022.

Міністерство освіти і науки України хоче скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає скасування проведення у 2022 році:

Спрощення вступної кампанії є вимушеним кроком.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну не всі абітурієнти зараз мають змогу повноцінно готуватися до тестувань. До того ж навчальні заклади, у яких зазвичай проводяться тестування, перебувають під постійною загрозою ударів російської армії.

Рішення діє лише у 2022 році, скасування вступних тестувань назавжди не йдеться.

Цьогоріч абітурієнти вступатимуть у заклади вищої освіти в особливому порядку, який наразі розробляється Міністерством освіти та науки й Комітетом з питань освіти і науки.

Готовий алгоритм має затвердити Кабінет Міністрів.

Планують організувати мультипредметний онлайн-тест (українська мова, історія України, математика), який має здаватися в безпечних місцях.

Тобто замість трьох тестувань проведуть одне.

Розглядається також здача в посольствах та консульствах України закордоном. Планується проводитися в липні.

Будь-яка дитина, яка тимчасово змінила місце проживання, може долучитися до освітнього процесу.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що найближчим часом МОН затвердить указ про рекомендації щодо завершення навчального року в умовах воєнного стану.

Вони розставлять крапки над “і” щодо процедури видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту випускникам 9 і 11 класів.

Тобто учні, яким через війну довелося виїхати в інші регіони України чи за кордон, також зможуть отримати свої свідоцтва про завершення навчання.

