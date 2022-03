Збити ворожий дрон банкою помідорів: що означає бути жінкою в Україні?

Добірка листівок про українських жінок.

Українки вже давно підкорили весь світ своєю красою й незламністю.

Тільки наші дівчата здатні замість масочок для обличчя робити коктейлі молотова, а замість квітів у руках тримати автомат.

Мужні й сильні громадянки України готові віддати все, що мають для захисників Батьківщини.

Зараз дівчата змушені сидіти в окопах і плести маскувальні сітки на танки, але від цього вони не втрачають своєї привабливості.

Ми підготували добірку листівок про українських жінок від Верховної Ради України, що вкотре підтверджують їхню непереможність.

