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ICTV Ранок 08.03.2022 12:30
08.03.2022 12:30
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Збити ворожий дрон банкою помідорів: що означає бути жінкою в Україні?

Збити ворожий дрон банкою помідорів: що означає бути жінкою в Україні?

Добірка листівок про українських жінок.

Українки вже давно підкорили весь світ своєю красою й незламністю.

Тільки наші дівчата здатні замість масочок для обличчя робити коктейлі молотова, а замість квітів у руках тримати автомат.

Мужні й сильні громадянки України готові віддати все, що мають для захисників Батьківщини.

Зараз дівчата змушені сидіти в окопах і плести маскувальні сітки на танки, але від цього вони не втрачають своєї привабливості.

Ми підготували добірку листівок про українських жінок від Верховної Ради України, що вкотре підтверджують їхню непереможність.

Що означає бути жінкою в Україні?

картинка про жінок

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картинка про жінок

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально привітати дівчину з 8 березня 2022.

Головне фото: Pexels

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08.03.2022 12:30



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