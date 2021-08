Для продуктивного навчанння: 5 мобільних додатків, що полегшать життя школярам

5 мобільних додатків, які полегшать життя школярам.

Сучасні смартфони — це не лише про ігри та розваги.

Замість того, щоб забирати у дітей цю “забавку”, ти можеш зробити із неї справжнього вчителя, помічника і навіть мотиватора.

Навчальні посібники та словники, цікаві ребуси та наукові факти заохочать учнів до навчання і полегшать їм шкільне життя.

Про комфорт та знання, що ладні поміститися у кишеню, читай у новій добірці Ранку у Великому Місті.

Про нього чули усі, хто коли-небудь цікавився вивченням іноземної мови.

Серед подібних додатків Duolingo вже не котрий рік поспіль займає почесну першість.

Крім англійської, іспанської, німецької та французької тут є й інші —доволі рідкісні мови.

Учень виконує завдання, заробляє віртуальні монети у якості мотивації і переходить на наступний рівеню.

Спробувати варто. Хто зна, можливо, у твоїй малечі ховається природжений поліглот.

Ну, а якщо є час вивчати інші мови, то й на рідну має бути місце у щільному графіку учня.

Mova – перший застосунок для усіх охочих удосконалити свої знання з української.

Тут ти знайдеш безліч ілюстрацій зі стислими правилами, а також вправи, що куди цікавіші, ніж у підручнику.

Головний герой гри Лепетун допоможе учню засвоїти вивчене в школі та постійно відкривати для себе щось нове.

До речі, покращувати знання солов’їної корисно не лише для школярів.

Ми ж обіцяли на початку, що після нашої підбірки у твоєї дитини з’явиться особистий кишеньковий мотиватор.

Ось же він.

Щоб прищепити учню інтерес до науки, можна звернутися до відмінного збірника захоплюючих наукових дослідів.

Цей додаток доведе, що наука — це дуже цікаво!

І для математики має бути місце у смартфоні школяра.

Так, знаємо —краще “тренувати” мозок і не використовувати калькулятор, проте іноді потрібно звірити відповідь чи розібратися у незрозумілій задачі.

З цим, до речі PhotoMath теж допоможе. До готової відповіді він додає покрокове пояснення.

Якщо розклад твоєї дитини настільки заплутаний, що у ньому й ти не можеш розібратися, то варто звернутися за допомогою до цього додатку.

У часи пандемії суцільна діджиталізація не збавляє своїх темпів, тому варто подбати про наявність електронних щоденників, портфелів та навіть асистентів.

Отже, “School” — це усе перелічене вище зі стильним дизайном в одному флаконі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти дитині з вибором хобі.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.