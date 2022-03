Весілля під час війни: як одружитися з військовими без особистої присутності

В умовах воєнного стану уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності.

Відтепер реєстрація шлюбу може проводитися без особистої присутності нареченого чи нареченої або й обох. Але за однієї умови: хтось у парі має бути військовослужбовцем.

Це стосується військовослужбовців ЗС України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Національної гвардії.

Про те, як це відбуватиметься на практиці, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Потім така згода буде передана у відповідний відділ ДРАЦС, який зареєструє шлюб та надасть засвідчення одруження.

Реєстрацію проводять, якщо один із молодят є військовослужбовцем і не може бути присутнім.

При цьому військовослужбовець подає заяву про реєстрацію шлюбу безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві.

Факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

Можливо, що укладення шлюбу може відбуватися без особистої присутності одного або обох молодят з використанням доступних засобів відеозв’язку з відсутнім або з обома.

За словами міністра юстиції, Дениса Малюська, зафіксувати акт шлюбу можуть:

Водночас усі три випадки потребують письмової згоди військовослужбовця.

Українці уже користуються такою можливість, проте поки що чіткої статистики немає.

Детальніше про це дивіться у відео.

Фото: Unsplash

