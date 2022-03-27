Їм кожен раз, коли переповнюють емоції. Що таке нервове переїдання та як це зупинити

Як побороти нервове переїдання в умовах постійного стресу через війну.
Працює за принципом: коли мені сумно — я їм, коли мене не люблять — їм, страшно — їм». Тобто людина їсть кожен раз, коли її переповнюють емоції.
Психологи в Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” розповіли, що таке нервове переїдання і як з ним впоратися.
Як зупинити нервове переїдання
Чому виникає переїдання
Механізм нервового переїдання запускає ланцюг симбіозу емоція+шлях заспокоєння.
Тобто, трапляється подія, яка викликає емоційний дискомфорт у людини.
Це може бути відчуття страху, злості чи розчарування.
Людина прагне якнайшвидше повернутись в свій звичайний стан, в свою зону комфорту, тому починає шукати, що її зараз могло б заспокоїти.
Звертається до свого досвіду й виявляє, що це — їжа.
Відтак, людина їсть, хоча потреби в їжі в організму немає.
Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.Також по темі: Як не переїдати: 5 корисних порад Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця
Як зупинити нервове переїдання
Якщо рука знову тягнеться за чимось “смачненьким”, поставте собі питання: “Чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба?”
Якщо так — ви зголодніли, варто нормально попоїсти.
Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку чи ковбаску — схоже, ви таки заїдаєте стрес.
Проблему емоційного переїдання варто вирішувати не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій.
Спробувати розібратися: які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива?
Коли ми аналізуємо те, що з нами відбувається, у нас з’являються над цим контроль.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які продукти покращують настрій.
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