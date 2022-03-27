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ICTV Ранок 27.03.2022 09:00
27.03.2022 09:00
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Їм кожен раз, коли переповнюють емоції. Що таке нервове переїдання та як це зупинити

Їм кожен раз, коли переповнюють емоції. Що таке нервове переїдання та як це зупинити

Як побороти нервове переїдання в умовах постійного стресу через війну.

Працює за принципом: коли мені сумно — я їм, коли мене не люблять — їм, страшно — їм». Тобто людина їсть кожен раз, коли її переповнюють емоції.

Психологи в Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” розповіли, що таке нервове переїдання і як з ним впоратися.

Як зупинити нервове переїдання

Чому виникає переїдання

Механізм нервового переїдання запускає ланцюг симбіозу емоція+шлях заспокоєння.

Тобто, трапляється подія, яка викликає емоційний дискомфорт у людини.

Це може бути відчуття страху, злості чи розчарування.

Людина прагне якнайшвидше повернутись в свій звичайний стан, в свою зону комфорту, тому починає шукати, що її зараз могло б заспокоїти.

Звертається до свого досвіду й виявляє, що це — їжа.

Відтак, людина їсть, хоча потреби в їжі в організму немає.

Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.

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Як зупинити нервове переїдання

Якщо рука знову тягнеться за чимось “смачненьким”, поставте собі питання: “Чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба?”

Якщо так — ви зголодніли, варто нормально попоїсти.

Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку чи ковбаску — схоже, ви таки заїдаєте стрес.

Проблему емоційного переїдання варто вирішувати не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій.

Спробувати розібратися: які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива?

Коли ми аналізуємо те, що з нами відбувається, у нас з’являються над цим контроль.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які продукти покращують настрій.

Фото: Unsplash

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Теги: переїдання, стрес
27.03.2022 09:00
Джерело: Психологічна підтримка



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