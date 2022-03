Їм кожен раз, коли переповнюють емоції. Що таке нервове переїдання та як це зупинити

Як побороти нервове переїдання в умовах постійного стресу через війну.

Працює за принципом: коли мені сумно — я їм, коли мене не люблять — їм, страшно — їм». Тобто людина їсть кожен раз, коли її переповнюють емоції.

Психологи в Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” розповіли, що таке нервове переїдання і як з ним впоратися.

Механізм нервового переїдання запускає ланцюг симбіозу емоція+шлях заспокоєння.

Тобто, трапляється подія, яка викликає емоційний дискомфорт у людини.

Людина прагне якнайшвидше повернутись в свій звичайний стан, в свою зону комфорту, тому починає шукати, що її зараз могло б заспокоїти.

Звертається до свого досвіду й виявляє, що це — їжа.

Відтак, людина їсть, хоча потреби в їжі в організму немає.

Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.

Якщо рука знову тягнеться за чимось “смачненьким”, поставте собі питання: “Чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба?”

Якщо так — ви зголодніли, варто нормально попоїсти.

Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку чи ковбаску — схоже, ви таки заїдаєте стрес.

Спробувати розібратися: які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива?

Коли ми аналізуємо те, що з нами відбувається, у нас з’являються над цим контроль.

