Як не переїдати: 5 корисних порад

У кожного з нас бувало таке, що, захопившись улюбленими смаколиками, ми переїдали. Як результат — важкість у шлунку і тверде переконання, що ще тиждень не відчуватимемо голоду.

Хоч такі випадки не впливають на наш організм позитивно, вони є цілком нормальним явищем.

А от, якщо переїдання стає звичкою, це може перерости у величезну загрозу для нашого фізичного й психічного здоров’я.

Тому ми підібрали для вас 7 корисних лайфхаків, які допоможуть не переїдати.

Їжте лише тоді, коли голодні

Ми часто пригнічуємо свій апетит із багатьох різних причин: то занадто рано, то вже запізно, то ми надто зайняті.

Чимало експертів із правильного харчування стверджують про необхідність їсти 4 рази на день в конкретні години.

А от Єва Лахіджані у своїй промові для Ted talks закликала забути про це й керуватись лише власним почуттям голоду.

При цьому не варто доводити себе до запаморочення — каже вона:

— Їжте, як тільки починаєте відчувати голод. Так шанси того, що ви не переїсте, зростають.

Не використовуйте їжу, як нагороду чи покарання

Це проблемне ставлення до продуктів харчування іде ще з дитинтсва.

Коли ми вели себе чемно, то отримували цукерку, а як ні — батьки погрожували залишити нас без солодощів чи інших смаколиків.

І ми часто продовжуєм жити за цим принципом, забуваючи, що це просто калорії. Бажано, аби вони були для нас корисні та доречні.

Розберіться, після чого ви себе “нагороджуєте”?

Можливо, вам просто потрібно навчитися розслаблятися після важкого дня, знайти цікаве хобі або й зовсім змінити місце роботи, яке приносить багато стресу?

Сприймайте їжу як паливо

Їжа — це не антидепресант і точно не замінник любові.

Вгамовувати стрес або ж самотність нею — погана ідея. Оскільки ви не вирішуєте проблему, а створюєте ще одну.

Варто навчитись відрізняти емоційний голод від фізичного і сприймати їжу суто як біологічну необхідність свого організму.

Пам’ятайте, визнання проблеми — перший крок до її вирішення. Тож не бійтесь зазирнути в себе й проаналізувати ваші відносини з їжею.

Прислухайтесь до своїх бажань

Досить дієт та жорстких обмежень! Саме за ними йдуть найбільші зриви.

Єва Лахіджані, дієтолог, про яку ми згадували вище, стверджує, що коли вона звільнилась від заборон численних дієт, її організм сам зажадав корисної їжі:

— Почуття провини й засудження замовкли. І я почала слухати власні бажання. Мій організм прагнув овочів та фруктів. А я, як виявилось, люблю салат із капусти та лободи.

Зосередьтесь на процесі прийому їжі

Розмови за столом або перегляд серіалу на фоні — це звісно чудова ідея. Проте не для тих, хто хоче позбутись звички переїдання.

Мультифункціональність заважає організму своєчасно сигналізувати про насичення.

До речі, вставати з-за столу потрібну трохи раніше, ніж ви звикли. Ви маєте відчувати легкість, а насичення прийде через 10-15 хвилин.

Ми певні, що ви забудете про переїдання, якщо почнете користуватись нашими порадами вже сьогодні. Успіхів!

Нагадаємо, раніше ми писали про шкоду і корисні властивості квасолі.

Софія Сукач

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