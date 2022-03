Ніколи знову: як кожен може запобігти початку Третьої світової

Як допомогти зупинити початок Третьої світової війни?

Увесь світ з болем у серці спостерігає за подіями, що зараз розгортаються в Україні.

Напад Росії на нашу Батьківщину змусив інші країни задуматися над тим, що в будь-який момент амбіції шаленого диктатора Путіна можуть розростися до небачених масштабів.

На місці України, що зараз мужньо бореться з окупантами, можуть опинитися й інші держави, що дасть початок Третій світовій війні.

Аби допомогти всім охочим проаналізувати те, що зараз відбувається на нашій землі, група істориків і журналістів Starlight Media створила медіапроєкт NEVERAGAIN.MEDIA, у якому експерти порівнюють Путіна з Гітлером.

Однак допомогти відвернути війну, що стане вбивчою для всього людства, може кожен із нас.

Розповідаємо, як усі громадяни можуть запобігти початку Третьої світової кількома простими кроками.

Правда — наша найсильніша зброя проти окупантів, адже вона на нашому боці.

Ділись перевіреними фактами або цим сайтом, аби весь світ знав про реальні події в Україні.

Якщо ти інфлюенсер або журналіст і маєш доступ до великої аудиторії, напиши на пошту проєкту, аби отримувати актуальну інформацію, яку має знати все людство.

Долучайся до інформаційного опору!

Також якщо має бажання стати одним із творців цього проєкту, надішли відповідне повідомлення на цю пошту: info.neveragain@gmail.com.

Мітинги — ще один спосіб привернути увагу спільноти до страшної війни.

Виходь на площі міста, у якому ти зараз перебуваєш, і вимагай закриття неба та надання зброї українській армії.

Це допоможе нам перемогти окупантів та вибороти омріяний мир не тільки для України, а й для всієї Європи.

Зараз дуже важливо привертати увагу світових політиків та вимагати від них жорстких санкцій проти кривавого диктатора Путіна.

Офіційні звернення — хороший спосіб достукатися до влади різних країн.

Світових лідерів також можна позначати у соцмережах із закликами до конкретних дій для зупинення війни в Україні.

Шалений диктатор Путін має відчути всі наслідки своїх дій на Нюрнберзькому трибуналі.

Аби наблизити міжнародний суд, підпиши спеціальну петицію за його створення.

Наші хоробрі захисники виборюють незалежність та свободу України до останнього подиху на фронті.

Кожен може зробити свій внесок у допомогу українським військовим.

Чим більше людей стануть на світлу сторону історії, тим швидше ми переможемо окупантів!

Фото: Unsplash

