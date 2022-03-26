Темрява рятує життя: для чого потрібне світломаскування

Чому світломаскування важливе в період війни?
Бойові дії внесли свої корективи в наше звичне життя.
Тепер замість затишних осель мільйони українців змушені сидіти в холодних бомбосховищах.
Увімкнене світло після настання темноти також стало розкішшю для багатьох.
Попри те, що деякі громадяни нарікають на це обмеження, воно дійсно дуже важливе в умовах війни.
Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснює, чому світломаскування може зберегти життя та як сховатися від ворогів у темряві.
Для чого потрібне світломаскування під час бойових дій?
Вимкнення світла із настанням темряви дійсно може зберегти життя.
І це не перебільшення!
Річ у тому, що завдяки світломаскуванню житлові будинки стануть непомітними для окупантів у темну пору доби.
Диверсанти не зможуть виявити людей в оселях та здалеку побачити будівлі, які потенційно стануть мішенню для їхніх снарядів.Також по темі: Влаштуємо окупантам "теплий прийом"! Як розпізнати ворожу техніку й куди про неї повідомляти Зберігати спокій і видаляти фото: як діяти при зустрічі з окупантами Долаємо ворогів за допомогою онлайн-гри: як нашкодити окупантам і розважитися
Аби вберегти себе та сусідів від загрози, достатньо зробити кілька кроків увечері:
- повністю вимкніть освітлення в оселі
- зашторте всі вікна
- за можливості погасіть вуличне освітлення поблизу будинку
Дезорієнтуймо ворога разом! Саме так ми зможемо пришвидшити нашу перемогу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як деморалізувати окупантів.
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