Темрява рятує життя: для чого потрібне світломаскування

Чому світломаскування важливе в період війни?

Бойові дії внесли свої корективи в наше звичне життя.

Тепер замість затишних осель мільйони українців змушені сидіти в холодних бомбосховищах.

Увімкнене світло після настання темноти також стало розкішшю для багатьох.

Попри те, що деякі громадяни нарікають на це обмеження, воно дійсно дуже важливе в умовах війни.

Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснює, чому світломаскування може зберегти життя та як сховатися від ворогів у темряві.

Вимкнення світла із настанням темряви дійсно може зберегти життя.

І це не перебільшення!

Річ у тому, що завдяки світломаскуванню житлові будинки стануть непомітними для окупантів у темну пору доби.

Диверсанти не зможуть виявити людей в оселях та здалеку побачити будівлі, які потенційно стануть мішенню для їхніх снарядів.

Аби вберегти себе та сусідів від загрози, достатньо зробити кілька кроків увечері:

Дезорієнтуймо ворога разом! Саме так ми зможемо пришвидшити нашу перемогу.

