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ICTV Ранок 26.03.2022 19:30
26.03.2022 19:30
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Темрява рятує життя: для чого потрібне світломаскування

Темрява рятує життя: для чого потрібне світломаскування

Чому світломаскування важливе в період війни?

Бойові дії внесли свої корективи в наше звичне життя.

Тепер замість затишних осель мільйони українців змушені сидіти в холодних бомбосховищах.

Увімкнене світло після настання темноти також стало розкішшю для багатьох.

Попри те, що деякі громадяни нарікають на це обмеження, воно дійсно дуже важливе в умовах війни.

Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснює, чому світломаскування може зберегти життя та як сховатися від ворогів у темряві.

Для чого потрібне світломаскування під час бойових дій?

Вимкнення світла із настанням темряви дійсно може зберегти життя.

І це не перебільшення!

Річ у тому, що завдяки світломаскуванню житлові будинки стануть непомітними для окупантів у темну пору доби.

Диверсанти не зможуть виявити людей в оселях та здалеку побачити будівлі, які потенційно стануть мішенню для їхніх снарядів.

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Аби вберегти себе та сусідів від загрози, достатньо зробити кілька кроків увечері:

  • повністю вимкніть освітлення в оселі
  • зашторте всі вікна
  • за можливості погасіть вуличне освітлення поблизу будинку

Дезорієнтуймо ворога разом! Саме так ми зможемо пришвидшити нашу перемогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як деморалізувати окупантів.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, світло
26.03.2022 19:30



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