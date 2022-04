Долаємо ворогів за допомогою онлайн-гри: як нашкодити окупантам і розважитися

Як блокувати ворожі сайти за допомогою гри?

Під час війни кожен українець намагається зробити все можливе для пришвидшення нашої перемоги.

Хтось іде в тероборону, хтось плете маскувальні сітки для танків, хтось допомагає літнім людям, що залишилися без підтримки.

Зробити свій внесок усі охочі можуть і на інформаційному фронті.

Мінцифра запустила новий сайт, за допомогою якого будь-який користувач може долучитися до блокування російських ресурсів.

Розповідаємо, як нашкодити ворогам, граючи в гру.

Один гравець за одну годину гри надсилає близько 20 000 запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ.

Кожна година гри вашого перебування на порталі наближає сайти окупантів до блокування.

Розробники запевняють користувачів у тому, що гра ніяк не шкодить браузеру.

Вона лише генерує постійний торент автоматичного трафіку для атак на таргетовані вебсторінки, що робить їх недоступними.

У Playforukraine вже успішно взяли участь понад пів мільйона користувачів із різних куточків світу.

Інтернет-воїни встигли здійснити 587 млрд атак на 200 російських сайтів, серед яких здебільшого ресурси, що співпрацюють з банками, Міністерством оборони Росії, платіжними послугами тощо.

До гри долучилось чимало країн: Велика Британія, Франція, США, Польща, Ізраїль, Німеччина, Литва, Тайвань.

І це ще не повний список держав, які допомагають українцям боротися на інформаційному фронті!

Фото: Pexels

