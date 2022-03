Переклад з окупантської: як російські пропагандистські фрази звучать для українців

Як найпоширеніші фрази російських пропагандистів звучать для українців?

Невичерпний потік брехні з вуст російських пропагандистів тільки посилився з початком повномасштабного наступу на Україну.

Від фраз деяких правителів та журналістів часом дійсно в’януть вуха, адже знається, що людина просто не може з таким невимушеним виглядом говорити відверті дурниці.

Однак попри шквал фейків, українці продовжують вірити у свою перемогу.

Користувачі мереж навіть вирішили перекласти на українську найпоширеніші фрази пропагандистів, аби вони нарешті зазвучали правдиво.

Фраза, якою найчастіше апелюють росіяни, коли намагаються виправдати своє бажання захопити вільну та суверенну країну, насправді несе в собі саме такий сенс.

Усім росіянам, які говорять подібні речі, варто показувати фото знищених українських міст.

Хоча навіть це часом не допомагає, адже мізки більшості жителів РФ остаточно промиті пропагандою.

Важлива ремарка: російські окупанти “вмерли” у Чорнобаївці вже 10 разів!

Реакція росіян на лавину санкцій, запроваджених у відповідь на їхню агресію щодо України, викликає тільки щирий сміх у більшості українців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як деморалізувати окупантів.

Фото: in_ukraine_we_dont_say

Головне фото: Pexels

