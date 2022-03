Якими стали українські міста після нападу Росії: фото до та після

Як російські окупанти знищили українську інфраструктуру?

Жорстокість та звірство російських загарбників вражають увесь світ.

Совість та честь — невідомі поняття для окупантів.

Вони вже забрали життя тисяч невинних українців, серед яких було більше сотні дітей, що тільки почали свій життєвий шлях.

Терористи не посоромилися обстріляти пологовий будинок та драмтеатр у Маріуполі, де ховалися найменші, перетворити на попіл Чернігів, Харків та ще багато українських міст.

Дизайнер Андрій Гупса вирішив за допомогою колажів показати, якою була Україна до початку повномасштабної війни, та на що перетворили її військові РФ.

Харків зазнав чи не найбільших руйнувань серед усіх міст України.

Вулички, де понад місяць тому вирувало життя, перетворилися на звалища для уламків від зруйнованих будівель.

Ось ця офісна будівля на вулиці з символічною назвою Мироносицька тепер має вигляд, як більшість будинків Європи після Другої світової.

А це вже столиця України. Величезний торговий центр, у якому ще на початку лютого тисячі людей щодня купували одяг та продукти й розважалися, тепер викликає асоціації тільки з горем.

Будівля, яку так старанно будували протягом кількох років та тільки нещодавно ввели в експлуатацію, тепер перетворилася на попелище.

І знову Київ. Історичний центр міста — станція метро Лук’янівська.

Оживлена вуличка, якою до війни пересувалися сотні містян щохвилини, зараз стала схожою на декорації у фільмі жахів.

Бізнес-центр зі скляними вікнами, що до війни був блакитним, тепер посірів.

Повернімося до Харкова.

Окупанти знову влучили в місце із символічною назвою — Площа Свободи.

Урядову будівлю з величезними колонами окупанти “прикрасили” чорними плямами від пожежі й вибитими вікнами.

Дивитися на ці знімки зараз боляче кожному українцю.

Однак наша Батьківщина обов’язково повстане з попелу й переродиться, немов фенікс.

Усю інфраструктуру можна відновити, а от окупантам відмитися від крові на своїх руках не вийде вже ніколи.

Наші вірні захисники вже дали їм гідну відсіч, однак на загарбників чекає ще багато страшних покарань за все, що вони зробили в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди повідомляти про варварські дії окупантів.

Фото: Pexels

