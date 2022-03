Руїни, гробова тиша та мертві на вулицях: історія журналістки з Маріуполя, якій вдалося вирватися з пекла

Що насправді відбувається в Маріуполі під час бойових дій?

Журналісти — вірні воїни на інформаційному фронті, які щодня запекло борються за правду.

Ми звикли бачити їх сильними й незламними, однак вони так само як усі переживають горе, яке щодня розгортається на їхніх очах і залишає глибокі рани в душі.

Журналістці Надії Сухоруковій після 20 днів пекла вдалося вирватися з Маріуполя, який став епіцентром запеклих боїв в Україні.

Після визволення зі зруйнованого міста Надія вирішила ділитися своїми спогадами про місто-привид на своїй сторінці у Фейсбуці, аби весь світ нарешті зрозумів, що насправді відбувається на нашій Батьківщині.

Від її історії на очах навертаються сльози, однак прочитати її має кожна людина.

Я виходжу надвір у перервах між бомбардуваннями. Мені треба вигуляти собаку.

Вона постійно скавчить, тремтить і ховається за мої ноги.

Мені постійно хочеться спати. Мій двір серед багатоповерхівок тихий і мертвий. Я вже не боюся дивитися довкола.

Навпроти догоряє під’їзд сто п’ятого будинку. Полум’я зжерло п’ять поверхів і повільно жує шостий.

У кімнаті вогонь горить обережно, як у каміні. Чорні обвуглені вікна стоять без шибок.

З них, як язики, вивалюються обгризені полум’ям фіранки. Я дивлюся на це спокійно та приречено.

Я впевнена, що скоро помру. Це питання кількох днів.

У цьому місті всі постійно чекають на смерть. Мені тільки хочеться, щоб вона була не дуже страшною.

Три дні тому до нас приходив друг мого старшого племінника та розповідав, що було пряме потрапляння до пожежної частини.

Загинули хлопці-рятувальники. Одній жінці відірвало руку, ногу та голову.

Я мрію, щоб мої частини тіла залишилися на місці навіть після вибуху авіабомби.

Не знаю чому, але мені це здається важливим.

Так нам відповіли поліцейські, коли ми зловили їх на вулиці й спитали, що робити з мертвою бабусею нашого знайомого.

Вони порадили покласти її на балкон. Цікаво, на скількох балконах лежать мертві тіла?

Наш будинок на проспекті Миру — єдиний без прямих влучень.

Його двічі дотично зачепило снарядами, у деяких квартирах вилетіли шибки, але він майже не постраждав у порівнянні з рештою будинків має вигляд щасливчика.

Я намагаюся не дивитись на залізну дурницю, що прилетіла на дитячий майданчик.

Думаю, це ракета, а може, міна. Мені байдуже, просто неприємно.

У вікні третього поверху бачу чиєсь обличчя і мене пересмикує. Виявляється, я боюсь живих людей.

Мій собака починає вити і я розумію, що зараз знову стрілятимуть.

Я стою вдень на вулиці, а довкола цвинтарна тиша.

Кілька людей тут все ж таки є. Вони лежать збоку будинку та на стоянці, накриті верхнім одягом.

Я не хочу на них дивитись. Боюся, що побачу когось зі знайомих.

Все життя в моєму місті зараз тліє у підвалах. Воно схоже на свічку у нашому відсіку.

Погасити її – нічого робити. Будь-яка вібрація чи вітерець — і настане пітьма.

Я намагаюся заплакати, але не виходить. Мені шкода себе, моїх рідних, мого чоловіка, сусідів, друзів.

Я повертаюсь у підвал і слухаю там мерзенний залізний скрегіт.

Минуло два тижні, а я вже не вірю, що колись було інше життя.

Вони не мають води, їжі, світла, вони навіть не можуть вийти на вулицю через постійні обстріли.

Маріупольці мають жити. Допоможіть їм. Розкажіть про це.

Нехай усі знають, що мирних людей продовжують убивати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди повідомляти про варварські дії окупантів.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.