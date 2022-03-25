Як не привернути уваги ворога? Поради для тих, хто виїжджає з окупованих територій

Як не привернути увагу окупантів під час евакуації?

Через активні бойові дії тисячі українців виїжджають із рідних міст на невизначений термін, аби врятуватися від постійних обстрілів.

Часом тікати доводиться з окупованих загарбниками областей.

У таких випадках варто бути особливо обережними на блокпостах, які контролюють терористи.

Передбачити їхні дії неможливо, тож сподіватися варто тільки на свою обачність.

Громадянська мережа ОПОРА дала кілька порад, які допоможуть залишитися непримітними для ворога й убезпечити себе під час виїзду з гарячих точок.

Як не привернути увагу загарбників під час виїзду з окупованих територій?

Як одягнутися та чого не брати із собою?

За жодних обставин не їдьте в мілітаризованому або камуфляжному одязі.

Обирайте якомога простіші речі й взуття.

Перед евакуацією варто оглянути й авто: у ньому не має бути жодних наліпок і символів.

Перегляньте речі в бардачку: перекладіть ножі, газові балончики й подібні речі в багажник.

До речі, варто взяти із собою й кілька запасних непотрібних предметів одягу, аби за потреби потім стерти позначки, які окупанти можуть залишити на вашому транспорті.

Як розмовляти з терористами?

Не намагайтеся завести привалу розмову. Відповіді на їхні запитання мають бути чіткими й лаконічними. Слідкуйте за своїми рухами: пересувайтеся повільно й передбачувано. Не проявляйте агресію до ворогів, адже вони часто озброєні. Якщо збираєтеся під час огляду речей витягнути зброю або ніж, заздалегідь попередьте про це окупантів.

Інформаційна безпека Якщо ви ведете публічну активність, залиште всі її ознаки перед виїздом. Заздалегідь сфотографуйте всі важливі документи й перенесіть дані на Google-диск. Усі папери, які можуть шукати загарбники, спаліть, а фото видаліть на телефоні. Як підготувати ноутбук та телефон до огляду? Усе, що може розлютити терористів, краще видалити або перенести важливі файли на хмарні сховища. Історію пошуку в браузері також краще стерти, а поштові скриньки підчистити. Обов’язково перевірте всі “Завантаження”, “Робочий стіл” та “Документи” й за потреби очистіть ще й кошик з видаленими даними. На телефоні перевірте всі соцмережі на наявність матеріалів, які не сподобаються окупантам. Видаляти акаунти не потрібно: просто приховайте на певний час деякі пости з патріотичним змістом.

Усі контакти журналістів, активістів і політиків теж варто перенести на хмарне сховище й тимчасово видалити з телефона. Перевірте й історію переглядів на YouTube та інших платформах, а також усі повідомлення та галерею, у якій слід видалити всі фото та відео із руйнуваннями. Не варто повністю очищувати телефон від усіх даних: це може викликати підозру в окупантів. Залиште смс від банків та інших сервісів. Не забудьте звантажити й офлайн-мапу, яка може знадобитися в дорозі. Як підготувати авто? Обов’язково приберіть із салону відеореєстратор, а також зніміть тонування з вікон. Якщо плівку зняти не встигаєте, опустіть усі вікна в машині до того, як вам про це скажуть окупанти. В машину також варто покласти аптечку з усіма необхідними медикаментами й бинтами, адже авто можуть обстріляти.

Потурбуйтеся й про запас їжі та води, а також серветок і туалетного паперу. Усе це складіть у багажник.

Також заздалегідь наберіть запасну каністру з бензином за можливості та візьміть ємність із собою, навіть якщо вона пуста.

Не завадять і кілька сплющених пластикових пляшок, які можна використати як лінійку, а також шматок шлангу, аби доливати пальне.

Бережіть себе в дорозі та турбуйтеся про безпеку рідних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти при зустрічі з окупантами на вулиці.

Фото: Pexels

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