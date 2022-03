Як не привернути уваги ворога? Поради для тих, хто виїжджає з окупованих територій

Як не привернути увагу окупантів під час евакуації?

Через активні бойові дії тисячі українців виїжджають із рідних міст на невизначений термін, аби врятуватися від постійних обстрілів.

Часом тікати доводиться з окупованих загарбниками областей.

У таких випадках варто бути особливо обережними на блокпостах, які контролюють терористи.

Передбачити їхні дії неможливо, тож сподіватися варто тільки на свою обачність.

Громадянська мережа ОПОРА дала кілька порад, які допоможуть залишитися непримітними для ворога й убезпечити себе під час виїзду з гарячих точок.

За жодних обставин не їдьте в мілітаризованому або камуфляжному одязі.

Обирайте якомога простіші речі й взуття.

Перегляньте речі в бардачку: перекладіть ножі, газові балончики й подібні речі в багажник.

До речі, варто взяти із собою й кілька запасних непотрібних предметів одягу, аби за потреби потім стерти позначки, які окупанти можуть залишити на вашому транспорті.

Потурбуйтеся й про запас їжі та води, а також серветок і туалетного паперу. Усе це складіть у багажник.

Також заздалегідь наберіть запасну каністру з бензином за можливості та візьміть ємність із собою, навіть якщо вона пуста.

Не завадять і кілька сплющених пластикових пляшок, які можна використати як лінійку, а також шматок шлангу, аби доливати пальне.

Бережіть себе в дорозі та турбуйтеся про безпеку рідних.

Фото: Pexels

