Відповідальність за братів наших менших: як перетнути кордон із твариною

Як перетнути кордони різних країн із домашніми улюбленцями.

Війна змусила мільйони українців рятувати свої життя й тікати якомога далі від обстрілів і бомбардувань.

Тисячі громадян щодня виїжджають закордон, полишаючи рідні домівки на невизначений термін.

У багатьох біженців виникає серйозне питання: як же перевезти в іншу країну хатніх улюбленців та які документи для цього потрібні.

Розповідаємо, як перетнути кордон із тваринами та що для цього потрібно.

Усе, що потрібно знати про перетин кордону різних країн із домашніми тваринами

Словаччина

Як повідомляє ЛКП “Лев”, спеціальні документи для перетину кордону з цією країною не потрібні.

Тваринки, що мають певні захворювання, мають щонайменше 5 днів перебувати на карантині.

Усі умови для безпечної ізоляції забезпечує Словаччина.

Вимушеним переселенцям слід заповнити спеціальну форму з усіма своїми даними, щоб їх могли доправити на станцію, де буде відбувати карантин хатній улюбленець.

Після визначеного терміну ізоляцію тваринку повернуть власникові.

Чехія

Усі песики й коти можуть перетнути кордон країни разом із власниками без додаткових документів і маркування мікрочіпа.

Зауважте, що після прибуття в Чехію тваринки мають відсидіти карантин протягом 10 днів, а впродовж 72 годин улюбленцям необхідно пройти медогляд у приватного ветеринара, аби пересвідчитися в тому, що улюбленець не хворіє на сказ.

Після 5 днів у країні тварина знову має пройти обстеження на сказ.

Якщо захворювання не виявляють, по закінченню 10-денного карантину хатній улюбленець отримує сертифікат.

Для інших тваринок ніяких обмежень для в’їзду також не передбачено.

Зверніть увагу й на те, що чехословацька програма готова надати притулок і для бездомних тваринок.

У які ще країни пускають тваринок без документів?

Гостинно прийняти біженців із хатніми улюбленцями готові Румунія, Польща й Угорщина.

Усі необхідні сертифікати можна отримати на кордоні.

У жодному разі не залишайте тваринок на самоті, якщо виїжджаєте закордон.

Пам’ятайте, що ми назавжди відповідальні за тих, кого приручили!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти після перетину кордону з Польщею.

Фото: Pexels

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