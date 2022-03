Відповідальність за братів наших менших: як перетнути кордон із твариною

Як перетнути кордони різних країн із домашніми улюбленцями.

Війна змусила мільйони українців рятувати свої життя й тікати якомога далі від обстрілів і бомбардувань.

Тисячі громадян щодня виїжджають закордон, полишаючи рідні домівки на невизначений термін.

У багатьох біженців виникає серйозне питання: як же перевезти в іншу країну хатніх улюбленців та які документи для цього потрібні.

Розповідаємо, як перетнути кордон із тваринами та що для цього потрібно.

Як повідомляє ЛКП “Лев”, спеціальні документи для перетину кордону з цією країною не потрібні.

Тваринки, що мають певні захворювання, мають щонайменше 5 днів перебувати на карантині.

Усі умови для безпечної ізоляції забезпечує Словаччина.

Вимушеним переселенцям слід заповнити спеціальну форму з усіма своїми даними, щоб їх могли доправити на станцію, де буде відбувати карантин хатній улюбленець.

Після визначеного терміну ізоляцію тваринку повернуть власникові.

Усі песики й коти можуть перетнути кордон країни разом із власниками без додаткових документів і маркування мікрочіпа.

Зауважте, що після прибуття в Чехію тваринки мають відсидіти карантин протягом 10 днів, а впродовж 72 годин улюбленцям необхідно пройти медогляд у приватного ветеринара, аби пересвідчитися в тому, що улюбленець не хворіє на сказ.

Якщо захворювання не виявляють, по закінченню 10-денного карантину хатній улюбленець отримує сертифікат.

Для інших тваринок ніяких обмежень для в’їзду також не передбачено.

Зверніть увагу й на те, що чехословацька програма готова надати притулок і для бездомних тваринок.

Гостинно прийняти біженців із хатніми улюбленцями готові Румунія, Польща й Угорщина.

Усі необхідні сертифікати можна отримати на кордоні.

У жодному разі не залишайте тваринок на самоті, якщо виїжджаєте закордон.

Пам’ятайте, що ми назавжди відповідальні за тих, кого приручили!

Фото: Pexels

