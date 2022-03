Вакцинація закордоном: куди звертатися, якщо потрібно зробити щеплення в іншій країні

Куди звертатися, якщо вам необхідна вакцинація закордоном?

Війна змусила мільйони українців полишати рідні міста й тікати якомога далі від обстрілів, аби врятувати своє життя.

І попри те, що до початку повномасштабного вторгнення в Росію вакцинація від коронавірусу в Україні просувалася досить швидкими темпами, частина громадян усе ж залишилася без щеплення.

Закони більшості європейських країн передбачають обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для перебування в країні.

Та й задля власної безпеки щеплення точно не завадить, адже війна — це не привіт нехтувати своїм здоров’ям.

Національна служба здоров’я України розповіла, куди звертатися, якщо ви бажаєте зробити щеплення від коронавірусу закордоном.

Усю необхідну інформацію про реєстрацію на щеплення можна дізнатися на спеціальному сайті.

Зверніть увагу на те, що ресурс доступний тільки на території Словаччини.

Деталі щодо вакцинації також можна отримати за номером: +421 2 32 353 030

Аби зареєструватися на щеплення в сусідній країні, достатньо звернутися до найближчої поліклініки, де в реєстратурі вам нададуть контакти терапевта.

Лікар, своєю чергою, видасть направлення на вакцинацію в спеціальному додатку.

Аби дізнатися додаткову інформацію про вакцинацію в Молдові, зверніться на гарячу лінію за номером: 0 800 12300.

Варто зазначити, що в країні доступні вакцини Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V.

Карту всіх пунктів вакцинації, а також їхні контакти й інформацію про наявність вакцин усі охочі можуть знайти на сайті уряду Румунії.

Варто зазначити, що для іноземців у Чехії вакцинацію проводять на платній основі.

Щеплення коштує орієнтовно 400 крон або 15 євро.

Дізнатися адреси пунктів щеплення можна на цьому сайті.

Ця ж платформа дає можливість користувачам зареєструватися на вакцинацію.

Усі іноземці в Угорщині можуть зареєструватися на щеплення онлайн.

Для цього потрібно перейти на урядовий сайт.

Бережіть себе та своє здоров’я. Скоро ми неодмінно святкуватимемо перемогу на рідній землі!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сервіси для пошуку житла закордоном.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.