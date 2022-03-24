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ICTV Ранок 24.03.2022 13:00
24.03.2022 13:00
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Врятувати солдатів від смерті: як запобігти участі Білорусі у війні?

Врятувати солдатів від смерті: як запобігти участі Білорусі у війні?

Як запобігти втягуванню Білорусі у війну?

Плани шаленого російського диктатора захопити Україну за лічені дні з тріском провалилися.

Наші мужні захисники дали гідну відсіч окупантам і продовжують стійко тримати свої позиції.

Однак Путін усе ще не хоче визнавати свою поразку. Тепер він намагається втягнути в криваву війну іншу сусідню країну — Білорусь.

Звісно, офіційно білоруських солдатів поки ніхто не забирає на фронт, одна влада країни-агресора активно агітує військових переходити на сторону загарбників.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів, як кожен з нас може запобігти участі Білорусі у війні та зупинити можливий наступ.

Як кожен може запобігти можливому вторгненню Білорусі в Україну?

Сучасні технології дають можливість зв’язатися з білорусами онлайн за допомогою гаджетів.

Аби запобігти вторгненню білоруських солдатів на нашу землю, IT-спільнота розробила спеціальний сайт, який допомагає відправити повідомлення або зателефонувати білоруським військовим та їхнім близьким.

Користувачі можуть обрати для себе найзручніший спосіб зв’язку: «SMS», «E-mail», «WHATSAPP», «CALL».

Варто зазначити, що платформа автоматично створює білоруські контакти й тексти повідомлень російською окремо для військових та їхніх близьких.

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Зауважте, що поки функція доступна лише для користувачів гаджетів, що працюють на базі Android.

Допоможемо зупинити ворогів разом!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти зупинити російську армію через чат-бот.

Фото: Pexels

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Теги: Білорусь, війна в Україні
24.03.2022 13:00



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