Врятувати солдатів від смерті: як запобігти участі Білорусі у війні?

Як запобігти втягуванню Білорусі у війну?
Плани шаленого російського диктатора захопити Україну за лічені дні з тріском провалилися.
Наші мужні захисники дали гідну відсіч окупантам і продовжують стійко тримати свої позиції.
Однак Путін усе ще не хоче визнавати свою поразку. Тепер він намагається втягнути в криваву війну іншу сусідню країну — Білорусь.
Звісно, офіційно білоруських солдатів поки ніхто не забирає на фронт, одна влада країни-агресора активно агітує військових переходити на сторону загарбників.
Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів, як кожен з нас може запобігти участі Білорусі у війні та зупинити можливий наступ.
Як кожен може запобігти можливому вторгненню Білорусі в Україну?
Сучасні технології дають можливість зв’язатися з білорусами онлайн за допомогою гаджетів.
Аби запобігти вторгненню білоруських солдатів на нашу землю, IT-спільнота розробила спеціальний сайт, який допомагає відправити повідомлення або зателефонувати білоруським військовим та їхнім близьким.
Користувачі можуть обрати для себе найзручніший спосіб зв’язку: «SMS», «E-mail», «WHATSAPP», «CALL».
Варто зазначити, що платформа автоматично створює білоруські контакти й тексти повідомлень російською окремо для військових та їхніх близьких.Також по темі: Знешкоджуємо ворога словом: як деморалізувати окупантів Хочуть знищити українську історію, руйнують пам'ятки! Куди повідомляти про варварські дії окупантів Долаємо ворогів за допомогою онлайн-гри: як нашкодити окупантам і розважитися
Зауважте, що поки функція доступна лише для користувачів гаджетів, що працюють на базі Android.
Допоможемо зупинити ворогів разом!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти зупинити російську армію через чат-бот.
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