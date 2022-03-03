Як врятуватися під час обвалу будинку: інструкція від МВС

Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обвалу будинку.
Бойові дії змушують заздалегідь готуватися до будь-яких обставин.
Лише за один тиждень війни в Україні від обстрілів ракетами постраждали десятки будинків.
Сотні людей опинилися під завалами в очікуванні на порятунок.
Аби зберегти своє життя, перебуваючи під уламками будівлі, потрібно діяти за чітким планом.
Розповідаємо, як урятуватися під час обвалу будинку.
Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обвалу будинку
Привертайте увагу всіма можливими способами
Після обвалу важливо якомога швидше покликати когось на допомогу.
Люди навколо мають розуміти, що ви живі й потребуєте підтримки.
Якщо хтось вас почув, опишіть, де саме ви перебуваєте й що вас оточує.
Що робити, якщо ніхто не відповідає на крики?
- Дуже обережно спробуйте звільнити з-під завалу руки й ноги.
- Спробуйте розібрати уламки навколо себе.
- За жодних обставин не ставайте на перегородки й місця, які хитаються.
- Намагайтеся не чіпати зайвий раз те, на чому все тримається.
- Якщо поряд є телефон, обов’язково скористайтеся ним. З його допомогою можна зателефонувати до спеціальної служби або ж привернути увагу рятувальників ліхтариком.
- Гучні звуки можна створити, постукавши чимось по батареях або трубах, якщо сил кричати вже немає.
- Не переохолоджуйтеся. Якщо поряд є теплі речі, обов’язково накрийтеся ними.
Як діяти після звільнення з-під уламків?
Уважно огляньте всі кінцівки. Через больовий шок, можна одразу й не зрозуміти, що у вас зламана рука чи нога.
Надайте собі першу медичну допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.
Якщо маєте серйозні травми, не рухайтеся до приїзду лікарів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як урятуватися від обстрілів.
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