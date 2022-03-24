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ICTV Ранок 24.03.2022 07:00
24.03.2022 07:00
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Магнітні бурі у квітні 2022 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у квітні 2022 – календар небезпечних дат

Кінець березня 2022 та перші дні квітня стануть напруженим періодом для українців.

Саме в ці дні слід очікувати сильних магнітних коливань та погіршення самопочуття у вразливих людей.

Однак залишок місяця буде відносно небагатим на магнітні бурі й принесе довгоочікуваний спокій.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у квітні 2022.

Магнітні бурі у квітні 2022

У перші два дні квітня слід очікувати на потужні магнітні бурі, що можуть викликати слабкість та втому у деяких людей.

У ці дні варто бути особливо обачними та піклуватися про своє здоров’я.

1-2 квітня – сильна магнітна буря

7 квітня – середня магнітна буря

18 квітня – сильна магнітна буря

20 квітня – слабка магнітна буря

календар магнітних бур квітень 2022

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:

  • головний біль та загострення мігреней
  • слабкість
  • сонливість або навпаки відсутність нормального сну
  • тахікардію
  • нудоту
  • підвищення тиску
  • нестабільність настрою

Як мінімізувати ризики для свого здоров’я?

  • Пам’ятайте про водний баланс: пийте щонайменше півтора літра води на добу. За можливості заміни воду на трав’яні чаї, компоти з ягід або цикорій.
  • Не переїдайте напередодні магнітних бур.
  • Про алкоголь та кофеїн краще також забути.
  • Гостра, дуже солона або солодка їжа також можуть погіршити самопочуття під час магнітних коливань, тож краще утриматися від них.
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  • За можливості споживайте корисну їжу: свіжі овочі, фрукти. Якщо не маєте до них доступу, їжте крупи, багаті на корисні мікроелементи. Їх точно можна знайти навіть у період бойових дій.
  • Не перенавантажуйте себе виснажливими тренуваннями та фізичними вправами.
  • Намагайтеся частіше виходити на свіже повітря. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.
  • Намагайтеся на певний час абстрагуватися від новин про війну й дайте нервовій системі перепочити від стресів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Рexels

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Теги: магнітні бурі
24.03.2022 07:00



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