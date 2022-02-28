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ICTV Ранок 28.02.2022 14:27
28.02.2022 14:27
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Блокуйте їхні сторінки! Ці артисти підтримують “рускій мір” і війну проти України

Блокуйте їхні сторінки! Ці артисти підтримують “рускій мір” і війну проти України

Хто з російських зірок відкрито підтримує Кремль у війні.

На тлі жорстокого вторгнення російських військ, прокремлівські зірки активізувались у своїх соціальних мережах.

Російські лідери думок, зірки та журналісти за рублі готові підтримувати вбивства українців та вторгнення окупантів до нашої країни.

Вони в один голос кричать про “звільнення” України і відверто обманюють мільйони росіян, що не знають правди.

Ми зібрали списки з різних порталів та соцмереж “вершків” російського шоубізу, щоб кожен охочий міг зробити свій внесок у інформаційній війні.

Варто масово скаржитися на профілі пропагандистів та лідерів думок, які підтримали загарбників. Ми зібрали списки з різних порталів та соцмереж.

Список лідерів думок, які підтримали вторгнення РФ в Україну в Instagram:

Крім того, є низка ніби українських зірок, проте розважати їм більше до душі російських загарбників. Останні вісім років вони активно гастролювали в Росії, а коли Україну почали бомбити у всіх напрямках, то вони навіть не спромоглися написати, хто на нас напав. Вони, напевно, хочуть миру, адже так легше заробляти і там, і там, але одного хештега мало.

Нещодавно стало відомо, що Стася Ровінська — донька Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем.

Ровінська опублікувала на своїй сторінці у Facebook частину листування з матір’ю та скріншот, а також закликала своїх підписників поскаржитися на обліковий запис Сніжани Єгорової для того, щоб заблокувати його.

Також чимало Telegram-каналів, які публікують фейки про Україну та наших військових. Ба більше, вони викладають відео та фото з переміщенням української військової техніки.

Також по темі: Ми разом! Ми сильні! Як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації Просять зберегти людські життя. Що пишуть іноземні зірки про війну в Україні

Список Telegram-каналів, які варто блокувати:

Список YouTube-каналів, які варто блокувати:

Пам’ятайте! Що ті російські зірки, що мовчать, можуть прирівнюватись до тих, хто підтримує війну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українських зірок пішов воювати.

Фото: snezha_egorova, pavelvolyaofficial

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Теги: війна, зірки шоу-бізнеса, Росія
28.02.2022 14:27
Джерело: Вікна Новини



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