Блокуйте їхні сторінки! Ці артисти підтримують “рускій мір” і війну проти України

Хто з російських зірок відкрито підтримує Кремль у війні.
На тлі жорстокого вторгнення російських військ, прокремлівські зірки активізувались у своїх соціальних мережах.
Російські лідери думок, зірки та журналісти за рублі готові підтримувати вбивства українців та вторгнення окупантів до нашої країни.
Вони в один голос кричать про “звільнення” України і відверто обманюють мільйони росіян, що не знають правди.
Ми зібрали списки з різних порталів та соцмереж “вершків” російського шоубізу, щоб кожен охочий міг зробити свій внесок у інформаційній війні.
Варто масово скаржитися на профілі пропагандистів та лідерів думок, які підтримали загарбників. Ми зібрали списки з різних порталів та соцмереж.
Список лідерів думок, які підтримали вторгнення РФ в Україну в Instagram:
- Яна Рудковська
- Matrang
- Олексій Щербаков
- Нурлан Сабуров
- Рустем Рептилоїд
- Павло Воля
- Баста
- Джиган
- Тіна Канделакі
- Микола Басков
- Оксана Марченко
- Сергій Жуков (і одразу блокуйте його Telegram)
- Ігор Ніколаєв
- Михайло Галустян
- Стас Костюшкін
- Наташа Корольова (і одразу блокуйте її Telegram)
- Олена Блиновська
- Роман Костомаров
- Саті Казанова
- В’ячеслав Манучаров
- Антон Шагін
- Володимир Машков
- Алла Довлатова
- Mаша Mалиновська
- Дана Борисова
- Аміран Сардаров
- Курбан Омаров
- Філіпп Кіркоров
- Маша Вебер
- Антон Коробков-Землянський
- Іда Достман
- Олександр Повєткін
- Сергій Глушко(Тарзан)
- Олег Газманов (і одразу блокуйте його Telegram)
- Володимир Машков
- Микола Расторгуєв
Крім того, є низка ніби українських зірок, проте розважати їм більше до душі російських загарбників. Останні вісім років вони активно гастролювали в Росії, а коли Україну почали бомбити у всіх напрямках, то вони навіть не спромоглися написати, хто на нас напав. Вони, напевно, хочуть миру, адже так легше заробляти і там, і там, але одного хештега мало.
Нещодавно стало відомо, що Стася Ровінська — донька Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем.
Ровінська опублікувала на своїй сторінці у Facebook частину листування з матір’ю та скріншот, а також закликала своїх підписників поскаржитися на обліковий запис Сніжани Єгорової для того, щоб заблокувати його.
- Сніжана Єгорова (і одразу блокуйте її YouTube)
Також чимало Telegram-каналів, які публікують фейки про Україну та наших військових. Ба більше, вони викладають відео та фото з переміщенням української військової техніки.Також по темі: Ми разом! Ми сильні! Як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації Просять зберегти людські життя. Що пишуть іноземні зірки про війну в Україні
Список Telegram-каналів, які варто блокувати:
- @boris_rozhin
- @grey_zone
- @go338
- @omonmoscow
- @wingsofwar
- @chvkmedia
- @hackberegini
- @mig41
- @pezdicide
- @SergeyKolyasnikov
- @MedvedevVesti
- @SIL0VIKI
- @balkanossiper
- @pl_syrenka
- @brussinf
- @lady_north
- @sex_drugs_kahlo
- @usaperiodical
- @russ_orientalist
- @vladlentatarsky
- @neoficialniybezsonov
- @rybar
- @milinfolive
- Booms Claymore Air
Список YouTube-каналів, які варто блокувати:
Пам’ятайте! Що ті російські зірки, що мовчать, можуть прирівнюватись до тих, хто підтримує війну.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українських зірок пішов воювати.
Фото: snezha_egorova, pavelvolyaofficial