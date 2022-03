Блокуємо ворожі ресурси: як поскаржитися на акаунти в Telegram або Instagram

Як заблокувати пропагандистські ресурси окупантів?

Інформація стала одним із найпотужніших видів зброї у ХХІ столітті.

На тлі вторгнення окупантів в Україну мережу заполонили сотні фейків і пропагандистів, що намагаються змусити населення панікувати й повірити в брехню.

Зараз украй важливо чинити опір на інтернет-передовій, аби не дати ворогу шансів маніпулювати нами.

Розповідаємо, як поскаржитися на профілі в Telegram або Instagram, щоб у подальшому їх заблокували.

1.Відкрийте профіль того, хто підтримує окупантів. Для прикладу ми візьмемо сторінку відомої російської ведучої Тіни Канделакі, яка назвала правдиві відео, на який видно наслідки діяльності окупантів, фейками для залякування.

2. У верхньому правому кутку екрану знайдіть три крапочки, розташовані горизонтально. Натисніть на них.

3. Із запропонованого списку обираємо пункт “Поскаржитися”.

4. Після цього потрібно обрати одну з категорій причин, з яких користувач хоче заблокувати профіль. Натисніть на опцію “Публікація контенту, якому не місце в Instagram”.

5. Далі натисніть на конкретну причину скарги: “Ворожі висловлювання або символ”.

6. Надішліть скаргу.

Ось так за шість кроків можна допомогти призупинити фашистську пропаганду в мережі.

Ну а щоб назавжди забути про людину, яка підтримує окупантів, заблокуйте її профіль для себе.

У цій соцмережі поскаржитися на користувача можна ще легше й швидше, ніж в Інстаграмі.

До речі, саме в Телеграмі окупанти оприлюднюють найбільшу кількість фейків, тож будьте особливо обачними й перевіряйте будь-яку інформацію вкрай ретельно, навіть якщо ви отримали її від друзів чи рідних.

Щоб заблокувати акаунт в Telegram, потрібно:

1. Зайти на канал чи в групу, на яку ви збираєтеся поскаржитися й у кутку натиснути на три крапочки.

2. Обрати у списку “Поскаржитися”.

3. Обрати причину скарги – “Насильство”.

4. Далі Телеграм запропонує вибрати кілька конкретних постів. Бажано відзначати галочками дописи, які містять кадри з убитими людьми, кров’ю або вибухами.

5. За бажанням можна написати ще й коментар до скарги. Краще залишити таке послання: “Цей Telegram-канал підтримує військове вторгнення РФ в Україні. Пропагування вбивств українців”.

6. Надсилаємо скаргу.

Якщо кожен користувач буде ставитися обережніше до свого інфопростору й допомагатиме в блокуванні інфотерористів, ми обо’язково скоро переможемо ще й в інформаційній війні!

Фото: Pexels

