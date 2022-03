Нестерпний зубний біль? Адреси невідкладної стоматологічної допомоги киянам

Де в Києві надають безоплатну стоматологічну допомогу.

Київ живе в умовах воєнного стану.

Однак лікарні працюють у посиленому режимі.

Ранок у Великому Місті розповідає, які стоматології приймають киян.

Підрозділи, що надають невідкладну стоматологічну допомогу:

Лівий берег

Правий берег

У столиці невідкладна стоматологічна допомога надається безвідмовно та безоплатно із 10:00 до 16:00

Графік роботи та адреси можуть змінюватися, оскільки місто живе в умовах воєнного стану.

Доцільним буде пересвідчитися щодо роботи конкретного закладу за телефонами, які надаються нижче.

