Нестерпний зубний біль? Адреси невідкладної стоматологічної допомоги киянам

Де в Києві надають безоплатну стоматологічну допомогу.
Київ живе в умовах воєнного стану.
Однак лікарні працюють у посиленому режимі.
Ранок у Великому Місті розповідає, які стоматології приймають киян.
Невідкладна стоматологічна допомога в Києві
Адреси
Підрозділи, що надають невідкладну стоматологічну допомогу:
Лівий берег
- вул. А. Навої, 1
(хірург, терапевт, дитячий)
(044) 512-16-47
- вул. Вербицького, 3-Б
(Хірург, терапевт)
(044) 564-61-84
- вул. Харківське шосе, 121
щелепно-лицьове відділення
КМКЛ № 1, хірургічна стоматологія
(044) 561-17-30
Правий берег
- вул. Іллєнка, 69-А
(Хірург, терапевт, дитячий)
+380 (67) 449 31 10
- вул. Кирилівська 119/1
(Лікар стоматолог-хірург)
із 11:00 до 16:00
Графік роботи
У столиці невідкладна стоматологічна допомога надається безвідмовно та безоплатно із 10:00 до 16:00
Графік роботи та адреси можуть змінюватися, оскільки місто живе в умовах воєнного стану.
Доцільним буде пересвідчитися щодо роботи конкретного закладу за телефонами, які надаються нижче.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як дізнатися, у яких аптеках наявний інсулін.
Фото: Рexels