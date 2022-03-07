Нестерпний зубний біль? Адреси невідкладної стоматологічної допомоги киянам

Де в Києві надають безоплатну стоматологічну допомогу.

Київ живе в умовах воєнного стану.

Однак лікарні працюють у посиленому режимі.

Ранок у Великому Місті розповідає, які стоматології приймають киян.

Невідкладна стоматологічна допомога в Києві

Адреси

Підрозділи, що надають невідкладну стоматологічну допомогу:

Лівий берег

вул. А. Навої, 1

(хірург, терапевт, дитячий)

(044) 512-16-47

(хірург, терапевт, дитячий) (044) 512-16-47 вул. Вербицького, 3-Б

(Хірург, терапевт)

(044) 564-61-84

(Хірург, терапевт) (044) 564-61-84 вул. Харківське шосе, 121

щелепно-лицьове відділення

КМКЛ № 1, хірургічна стоматологія

(044) 561-17-30

Правий берег

вул. Іллєнка, 69-А

(Хірург, терапевт, дитячий)

+380 (67) 449 31 10

(Хірург, терапевт, дитячий) +380 (67) 449 31 10 вул. Кирилівська 119/1

(Лікар стоматолог-хірург)

із 11:00 до 16:00

Графік роботи

У столиці невідкладна стоматологічна допомога надається безвідмовно та безоплатно із 10:00 до 16:00

Графік роботи та адреси можуть змінюватися, оскільки місто живе в умовах воєнного стану.

Доцільним буде пересвідчитися щодо роботи конкретного закладу за телефонами, які надаються нижче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як дізнатися, у яких аптеках наявний інсулін.

Фото: Рexels

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