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ICTV Ранок 07.03.2022 15:40
07.03.2022 15:40
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Нестерпний зубний біль? Адреси невідкладної стоматологічної допомоги киянам

Нестерпний зубний біль? Адреси невідкладної стоматологічної допомоги киянам

Де в Києві надають безоплатну стоматологічну допомогу.

Київ живе в умовах воєнного стану.

Однак лікарні працюють у посиленому режимі.

Ранок у Великому Місті розповідає, які стоматології приймають киян.

Невідкладна стоматологічна допомога в Києві

Адреси

Підрозділи, що надають невідкладну стоматологічну допомогу:

Лівий берег

  • вул. А. Навої, 1
    (хірург, терапевт, дитячий)
    (044) 512-16-47
  • вул. Вербицького, 3-Б
    (Хірург, терапевт)
    (044) 564-61-84
  • вул. Харківське шосе, 121
    щелепно-лицьове відділення
    КМКЛ № 1, хірургічна стоматологія
    (044) 561-17-30

Правий берег

  • вул. Іллєнка, 69-А
    (Хірург, терапевт, дитячий)
    +380 (67) 449 31 10
  • вул. Кирилівська 119/1
    (Лікар стоматолог-хірург)
    із 11:00 до 16:00
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Графік роботи

У столиці невідкладна стоматологічна допомога надається безвідмовно та безоплатно із 10:00 до 16:00

Графік роботи та адреси можуть змінюватися, оскільки місто живе в умовах воєнного стану.

Доцільним буде пересвідчитися щодо роботи конкретного закладу за телефонами, які надаються нижче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як дізнатися, у яких аптеках наявний інсулін.

Фото: Рexels

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Теги: Київ, стоматолог
07.03.2022 15:40



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