Поза зоною досяжності: як дзвонити та викликати екстрені служби, якщо немає мобільного зв’язку

Немає мобільного зв’язку: як комунікувати між абонентами та викликати екстрені служби.

В умовах бойових дій, можливі перебої у роботі мобільних мереж.

Тому постає питання: “Як подзвонити, якщо немає мережі”?

МОЗ України з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій розповідає, як діяти в ситуації, коли смартфон не знаходить мобільну мережу.

Що робити, якщо зник зв’язок

Альтернативні варіанти мобільного зв’язку

За відсутності мобільних мереж, задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами є декілька альтернативних варіантів:

Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони).

Для виклику швидкої допомоги слід набирати номер 103.

Якщо є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за прикладом рації.

Для цього на смартфон необхідно встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

За відсутності зв’язку та доступу до інтернету рекомендовано за можливості переміститися до будівель, які обладнано телефонним та/або радіозв’язком. Наприклад, до адміністративних будівель: органів місцевого самоврядування, відділень пошти, пожежно-рятувальних частин, відділів поліції тощо.

На випадок, якщо в кризовій ситуації не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо домовитися про місце та час зустрічі.

Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце — визначте точку та час збору й домовтеся про час, скільки будете чекати.

Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що таке PayPal і як він працюватиме в Україні.

Фото: Рixabay

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