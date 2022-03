Поза зоною досяжності: як дзвонити та викликати екстрені служби, якщо немає мобільного зв’язку

Немає мобільного зв’язку: як комунікувати між абонентами та викликати екстрені служби.

В умовах бойових дій, можливі перебої у роботі мобільних мереж.

Тому постає питання: “Як подзвонити, якщо немає мережі”?

МОЗ України з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій розповідає, як діяти в ситуації, коли смартфон не знаходить мобільну мережу.

За відсутності мобільних мереж, задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами є декілька альтернативних варіантів:

Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони).

Для виклику швидкої допомоги слід набирати номер 103.

Якщо є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

Для цього на смартфон необхідно встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

За відсутності зв’язку та доступу до інтернету рекомендовано за можливості переміститися до будівель, які обладнано телефонним та/або радіозв’язком. Наприклад, до адміністративних будівель: органів місцевого самоврядування, відділень пошти, пожежно-рятувальних частин, відділів поліції тощо.

Фото: Рixabay

