Запуск PayPal в Україні: як користуватися платіжною системою та чим вона корисна?

Що таке PayPal і що зміниться для українців після запуску платіжної системи?

Під час війни є й хороші новини.

Попри російське вторгнення Україна продовжує технологічно розвиватися.

Ворог хотів знищити нас, однак лише підсилив мотивацію працювати заради світлого майбутнього.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск PayPal на території України, тож відтепер українські банківські картки можна прив’язати до гаманця кожен громадянин.

Розповідаємо, як працює нова платіжна система і чим вона корисна для українців?

PayPal — це міжнародна електронна платіжна система, яка дає змогу робити транскордонні перекази будь-кому у світі, якщо у вас є картка.

Тобто, компанія надає послуги з оплати та грошових переказів онлайн або через телефон.

Платіжна система відіграє ролі своєрідного посередника між покупцем і продавцем, забезпечуючи надійні оплати картками American Express, MasterCard, VISA тощо.

Саму компанію заснували у 2000 році шляхом об’єднання Confinity та X.com.

Уже за рік вона отримала назву PayPal.

Раніше використання платіжної системи PayPal було обмеженим в Україні: для оплати інтернет-послуг та покупок приймалися тільки картки Visa та MasterCard.

Отримати кошти було можливо, а от вивести їх з електронного гаманця не вдавалося.

З 17 березня 2022 року українці за допомогою PayPal можуть:

Новим користувачам для цього потрібно зареєструвати акаунт на сайті компанії та підв’язати картку Mastercard або Visa.

Варто зауважити, що PayPal ще й тимчасово скасувала комісію для громадян України, тож усі нові послуги будуть безкоштовними.

Спеціальна пропозиція для українців діятиме до 30 червня.

Пільги розповсюджуватимуться й на систему міжнародних переказів Xoom.

