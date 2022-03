Онлайн-школа Матема: школярі можуть безкоштовно вивчати математику – як долучитися

Де школярі можуть безкоштовно вивчати математику.

Попри війну, українські школярі отримують все більше можливостей для дистанційного навчання.

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило інформацію для учнів 5–10 класів.

Тож читайте, де і як діти можуть продовжити навчання в умовах війни.

Онлайн-школа МАТЕМА відновлює свою роботу та запрошує учнів 5–10 класів безоплатно вивчати математику.

Як долучитися до навчання:

Додатково реєструватися для навчання не потрібно.

Це може бути компʼютер, ноутбук, смартфон чи планшет.

Найкраще, що ми можемо наразі зробити, — це підтримати українських дітей в освітньому процесі.

