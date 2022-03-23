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ICTV Ранок 23.03.2022 18:00
23.03.2022 18:00
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Онлайн-школа Матема: школярі можуть безкоштовно вивчати математику – як долучитися

Онлайн-школа Матема: школярі можуть безкоштовно вивчати математику – як долучитися

Де школярі можуть безкоштовно вивчати математику.

Попри війну, українські школярі отримують все більше можливостей для дистанційного навчання.

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило інформацію для учнів 5–10 класів.

Тож читайте, де і як діти можуть продовжити навчання в умовах війни.

Як долучитись до онлайн-школа з математики

Онлайн-школа МАТЕМА відновлює свою роботу та запрошує учнів 5–10 класів безоплатно вивчати математику.

Як долучитися до навчання:

  •  Дізнавайтеся розклад онлайн-занять на сторінці школи;
  • Перейдіть в день заняття за посиланням, які публікують щодня на сторінці;
  • Вивчайте математику будь-де та будь-коли.

Додатково реєструватися для навчання не потрібно.

Єдине, що вам знадобиться, — жага до знань та девайс із доступом до інтернету.

Це може бути компʼютер, ноутбук, смартфон чи планшет.

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Найкраще, що ми можемо наразі зробити, — це підтримати українських дітей в освітньому процесі.

Нагадаємо, раніше ми публікували контакти викладачів, що проводять безкоштовні онлайн-уроки під час війни.

Фото: Рexels

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Теги: Діти, навчання, освіта
23.03.2022 18:00



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