Модна рефлексія: найвідоміші фешн-бренди світу, які підтримують Україну

Світова модна спільнота об’єдналась і допомагає Україні.

Найбільші модні будинки та бренди не залишились осторонь тих воєнних подій, що відчуваються в Україні через вторгнення Росії.

Проти Росії вводять жорсткі санкції, великі світові бізнес-компанії припиняють діяльність на території агресора.

Модні будинки, всесвітньо відомі люди та навіть популярні бренди приєднались до допомоги Україні.

Ранок у Великому Місті розкаже, як індустрія моди підтримує боротьбу українців.

Шведський бренд одягу та косметики, відмінною рисою якого є модний та якісний одяг за доступними цінами покидає російський ринок.

Найбільша мережа одягу не підтримує дії окупанта.

Дочірній бренд H&M – СОS теж припиняє постачання своїх товарів на територію РФ.

Британський дім моди висловив свою підтримку Україні.

Вони планують зробити пожертву в UNHCR та агенцію ООН у справах біженців.

Один із найпопулярніших молодіжних брендів Balenciaga виказав своє ставлення щодо подій в Україні.

На своїй сторінці в Інстаграм бренд видалив всі попередні дописи.

Залишив лише прапор нашої держави і написав, що найближчим часом відкриє платформи і буде повідомляти про ситуацію в Україні.

Модний дім Gucci також надаватиме допомогу українцям, що вимушено стали біженцями.

В стрічці бренду з’явився допис, в якому написано, що італійський будинок моди сподівається на мирне вирішення цього конфлікту.

Ще один італійська бренд вирішив показати свою підтримку Україні.

Так Giorgio Armani не ставив музичний супровід під час шоу Giorgio Armani Fall Winter 2022-2023 на знак поваги до трагедії, що розгортається.

На сьогодні один з найстаріших будинків моди зробив чимале пожертвування.

Valentino зробив пожертву розміром €500 тис. на потреби українських біженців.

Найвідоміший журнал про моду теж підтримує Україну.

На сторінці з’явився допис, у якому зазначається, що:

У матеріалі згадали відомих українських дизайнерів, які нині допомагають іншим.

Також компанія спортивного одягу Nike зупинила постачання товарів на територію Росії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як іноземні зірки підтримали Україну.

Фото: Unsplash

