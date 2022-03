Догралися: Росію накрила хвиля руйнівних санкцій – список

Які санкції ввели на території Росії після початку війни з Україною?

Події, що почалися 24 лютого 2022 року сколихнули весь світ.

Тисячі людей з різних куточків планети виходять протестувати на підтримку нашої держави.

Політики майже всіх цивілізованих країн офіційно визнають відкриту агресію окупантів.

Рубль стрімко летить у прірву, економіка руйнується з неймовірною швидкістю.

Але власні амбіції для кривавого тирана Путіна важливіші за рівень життя в Росії.

Розповідаємо, які санкції ввели на території країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Apple Pay — часткове блокування.

Тепер власники гаджетів, що працюють на базі оперативної системи IOS, не зможуть безконтактно оплачувати покупки картками низки банків.

SWIFT — відключення для семи банківських установ. Цим обмеженням світова спільнота лякала Росію найбільше.

Варто відзначити, що остаточне блокування сервісу відбудеться з 12 березня.

Від 12 березня клієнти банків ВТБ, “Открытие”, “Новикомбанк”, “Промсвязьбанк”, “Россия”, “Совкомбанк” і ВЭБ не зможуть робити міжнародні перекази.

Такі санкції де-факто заблокує російський імпорт та експорт, що неабияк вдарить по ослабленій економіці.

Блокування валютного резерву — ще одна складова фінансового краху окупантів.

Очевидно, що влада РФ спробує всіма силами зміцнити курс рубля й нівелювати санкції.

Однак Захід і тут перекрив агресору повітря.

Попри те, що Росія має 630 мільярдів валютного резерву закордоном, скористатися грошима вона поки не зможе.

Замороження активів торкнулася й активів російської еліти.

Багаті теж плачуть! Тепер ці слова набули особливого значення для путінських посіпак.

Окрім самого диктатора, від санкцій постраждають усі депутати парламенту РФ, Сергій Лавров, Олександр Бортніков, а ще 26 олігархів, що вважаються найбагатшими людьми країни-агресора.

Удар по “Сбербанку” від США теж неодмінно розлютить шаленого тирана й російських бізнесменів.

Відтепер ніяких операцій через Америку.

То чи варта була війна повної ізоляції від цивілізованого світу?

Поки Росія вже почала створювати вітчизняні замінники іноземним якісним товарам, компанія Apple припиняє продаж своєї продукції на території окупантів.

Мережею вже шириться жарт про те, що в кожного росіянина тепер дійсно “останній айфон”.

Компанія HP також призупиняє постачання в РФ. А навіщо окупантам хороші ноутбуки, якщо доступ до правдивої інформації все одно обмежений?…

Гіганти на ІТ-ринку Intel й AMD поки не завозитимуть свої процесори в Росію. Дефіцит серверів зачепить і звичайних користувачів ПК.

Більше ніяких ліцензованих продуктів від Adobe. Російським пропагандистам доведеться фотошопити картинки про нібито “неонацистів” на піратському софті.

Біль для всіх російських любителів подорожувати — закриття повітряного простору над 32 країнами світу.

І це ще далеко не остаточний список!

Тепер росіяни зможуть відпочивати на тільки вітчизняних курортах, а бізнесмени проводити важливі зустрічі виключно онлайн.

Закриття портів для кораблів нашого ворога в низці країн також прискорить процес повної ізоляції РФ.

Ніяких закордонних високотехнологічних товарів — Європа не збирається надавати Росії ресурси, які вона може використати у війні з Україною.

Росіяни звикли, що цензура — це їхня візитівка, але раптом щось пішло не за планом.

Instagram почав активно блокувати сторінки росіян, що розпалюють ненависть до українців.

А ще на акаунтах пропагандистських ресурсів тепер стоятиме позначка “ЗМІ, яким керує Росія”.

Росіяни більше не зможуть реєструвати нові акаунти в Twitter.

Не залишилась осторонь і компанія Facebook. Вона вже заблокувала ЗМІ RT і Sputnik, що виливали тонни бруду на українців.

Культурний розвиток росіян світова спільнота також вирішила призупинити.

Відтак, Росію дискваліфікували з Євробачення-2022.

Компанія-гігант на ринку кіно скасувала показ фільму “Бетмен”, що мав вийти на екрани в РФ напередодні.

Окупанти більше не зможуть сплачувати кошти за підписки на Spotify і Netflix.

До речі, останній сервіс відмовився від трансляції ефіру російських каналів.

Megogo також видалив усі російські фільми з платформи.

До санкцій приєднались компанії Disney і Sony Pictures, що також припиняють прокат своїх фільмів у Росії через війну з Україною.

Що ж, пропагандистам тепер доведеться слухати вітчизняні пісні й “насолоджуватися” їхнім кінематографом.

Ціла низка провідних компаній відмовилася від експорту авто в Росію. Серед них: Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Cadilac, Chevrolet, Audi, General Motors, GMC, Jaguar, Buick та інші.

Схоже, російським чиновникам та олігархам скоро доведеться їздити на “жигулях”…

До речі, деякі з цих компаній закрили свої підприємства, тож сотні жителів країни-агресора залишаться без робочих місць.

UEFA вже скасувала фінал ЛЧ у Петербурзі, а також надала 1 мільйон доларів фінансової допомоги Україні, а також розірвала контракт із “Газпромом”.

Федерації футболу багатьох європейських країн відмовилися грати із Росією.

Суперзірки «Формули-1» відмовилися їхати до РФ.

Спортсменам країни-окупанта заборонили брати участь у світових змаганнях із майже всіх видів спорту.

Американська компанія Nike зупинила продаж своїх товарів на території РФ.

До санкцій приєднався й бренд Adidas, що відмовився працювати з російськими футболістами.

Популярна Шведська мережа одягу H&M також припиняє продаж у Росії.

Бренд-відгалуження H&M – СОS теж більше не постачатиме росіянам товари.

Варто зазначити, що Україну підтримали модні будинки Gucci, Giorgio Armani, Valentino, Balenciaga.

І це ще далеко не повний список брендів, які засуджують дії Кремля.

Харчовий гігант Danone виходить з ринку агресора разом із компанією “Простоквашино”, яка була лідером серед виробників кисломолочної продукції.

Nestle закриває свої виробництва в Росії. Тепер пропагандисти втратять і їжу, і робочі місця.

Coca Cola також припиняє постачання на територію окупантів.

І якщо злочинні дії Кремля не припиняться у найкоротші терміни, то список санкцій буде рости й надалі.

Фото: Pexels

