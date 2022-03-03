Догралися: Росію накрила хвиля руйнівних санкцій – список

Які санкції ввели на території Росії після початку війни з Україною?
Події, що почалися 24 лютого 2022 року сколихнули весь світ.
Тисячі людей з різних куточків планети виходять протестувати на підтримку нашої держави.
Політики майже всіх цивілізованих країн офіційно визнають відкриту агресію окупантів.
Рубль стрімко летить у прірву, економіка руйнується з неймовірною швидкістю.
Але власні амбіції для кривавого тирана Путіна важливіші за рівень життя в Росії.
Розповідаємо, які санкції ввели на території країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Які санкції ввели на території Росії після початку війни з Україною?
Сфера економіки
Apple Pay — часткове блокування.
Тепер власники гаджетів, що працюють на базі оперативної системи IOS, не зможуть безконтактно оплачувати покупки картками низки банків.
SWIFT — відключення для семи банківських установ. Цим обмеженням світова спільнота лякала Росію найбільше.
Варто відзначити, що остаточне блокування сервісу відбудеться з 12 березня.
Від 12 березня клієнти банків ВТБ, “Открытие”, “Новикомбанк”, “Промсвязьбанк”, “Россия”, “Совкомбанк” і ВЭБ не зможуть робити міжнародні перекази.
Такі санкції де-факто заблокує російський імпорт та експорт, що неабияк вдарить по ослабленій економіці.
Блокування валютного резерву — ще одна складова фінансового краху окупантів.
Очевидно, що влада РФ спробує всіма силами зміцнити курс рубля й нівелювати санкції.
Однак Захід і тут перекрив агресору повітря.
Попри те, що Росія має 630 мільярдів валютного резерву закордоном, скористатися грошима вона поки не зможе.
Замороження активів торкнулася й активів російської еліти.
Багаті теж плачуть! Тепер ці слова набули особливого значення для путінських посіпак.
Окрім самого диктатора, від санкцій постраждають усі депутати парламенту РФ, Сергій Лавров, Олександр Бортніков, а ще 26 олігархів, що вважаються найбагатшими людьми країни-агресора.
Удар по “Сбербанку” від США теж неодмінно розлютить шаленого тирана й російських бізнесменів.
Відтепер ніяких операцій через Америку.
То чи варта була війна повної ізоляції від цивілізованого світу?
Гаджети й технології
Поки Росія вже почала створювати вітчизняні замінники іноземним якісним товарам, компанія Apple припиняє продаж своєї продукції на території окупантів.
Мережею вже шириться жарт про те, що в кожного росіянина тепер дійсно “останній айфон”.
Компанія HP також призупиняє постачання в РФ. А навіщо окупантам хороші ноутбуки, якщо доступ до правдивої інформації все одно обмежений?…
Гіганти на ІТ-ринку Intel й AMD поки не завозитимуть свої процесори в Росію. Дефіцит серверів зачепить і звичайних користувачів ПК.
Більше ніяких ліцензованих продуктів від Adobe. Російським пропагандистам доведеться фотошопити картинки про нібито “неонацистів” на піратському софті.
Транспорт та енергетика
Біль для всіх російських любителів подорожувати — закриття повітряного простору над 32 країнами світу.
І це ще далеко не остаточний список!
Тепер росіяни зможуть відпочивати на тільки вітчизняних курортах, а бізнесмени проводити важливі зустрічі виключно онлайн.
Закриття портів для кораблів нашого ворога в низці країн також прискорить процес повної ізоляції РФ.
Ніяких закордонних високотехнологічних товарів — Європа не збирається надавати Росії ресурси, які вона може використати у війні з Україною.
Соцмережі
Росіяни звикли, що цензура — це їхня візитівка, але раптом щось пішло не за планом.
Instagram почав активно блокувати сторінки росіян, що розпалюють ненависть до українців.
А ще на акаунтах пропагандистських ресурсів тепер стоятиме позначка “ЗМІ, яким керує Росія”.
Росіяни більше не зможуть реєструвати нові акаунти в Twitter.
Не залишилась осторонь і компанія Facebook. Вона вже заблокувала ЗМІ RT і Sputnik, що виливали тонни бруду на українців.
Розваги
Культурний розвиток росіян світова спільнота також вирішила призупинити.
Відтак, Росію дискваліфікували з Євробачення-2022.
Компанія-гігант на ринку кіно скасувала показ фільму “Бетмен”, що мав вийти на екрани в РФ напередодні.
Окупанти більше не зможуть сплачувати кошти за підписки на Spotify і Netflix.
До речі, останній сервіс відмовився від трансляції ефіру російських каналів.Також по темі: Крізь сльози й біль: українські зірки закликають росіян зупинити шаленого диктатора Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині Росію накрила хвиля санкцій
Megogo також видалив усі російські фільми з платформи.
До санкцій приєднались компанії Disney і Sony Pictures, що також припиняють прокат своїх фільмів у Росії через війну з Україною.
Що ж, пропагандистам тепер доведеться слухати вітчизняні пісні й “насолоджуватися” їхнім кінематографом.
Автомобільний ринок
Ціла низка провідних компаній відмовилася від експорту авто в Росію. Серед них: Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Cadilac, Chevrolet, Audi, General Motors, GMC, Jaguar, Buick та інші.
Схоже, російським чиновникам та олігархам скоро доведеться їздити на “жигулях”…
До речі, деякі з цих компаній закрили свої підприємства, тож сотні жителів країни-агресора залишаться без робочих місць.
Спорт
UEFA вже скасувала фінал ЛЧ у Петербурзі, а також надала 1 мільйон доларів фінансової допомоги Україні, а також розірвала контракт із “Газпромом”.
Федерації футболу багатьох європейських країн відмовилися грати із Росією.
Суперзірки «Формули-1» відмовилися їхати до РФ.
Спортсменам країни-окупанта заборонили брати участь у світових змаганнях із майже всіх видів спорту.
Одяг та харчова промисловість
Американська компанія Nike зупинила продаж своїх товарів на території РФ.
До санкцій приєднався й бренд Adidas, що відмовився працювати з російськими футболістами.
Популярна Шведська мережа одягу H&M також припиняє продаж у Росії.
Бренд-відгалуження H&M – СОS теж більше не постачатиме росіянам товари.
Варто зазначити, що Україну підтримали модні будинки Gucci, Giorgio Armani, Valentino, Balenciaga.
І це ще далеко не повний список брендів, які засуджують дії Кремля.
Харчовий гігант Danone виходить з ринку агресора разом із компанією “Простоквашино”, яка була лідером серед виробників кисломолочної продукції.
Nestle закриває свої виробництва в Росії. Тепер пропагандисти втратять і їжу, і робочі місця.
Coca Cola також припиняє постачання на територію окупантів.
І якщо злочинні дії Кремля не припиняться у найкоротші терміни, то список санкцій буде рости й надалі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про перелік офіційних джерел для отримання інформації.
Фото: Pexels