Догралися: Росію накрила хвиля руйнівних санкцій – список

Які санкції ввели на території Росії після початку війни з Україною?

Події, що почалися 24 лютого 2022 року сколихнули весь світ.

Тисячі людей з різних куточків планети виходять протестувати на підтримку нашої держави.

Політики майже всіх цивілізованих країн офіційно визнають відкриту агресію окупантів.

Рубль стрімко летить у прірву, економіка руйнується з неймовірною швидкістю.

Але власні амбіції для кривавого тирана Путіна важливіші за рівень життя в Росії.

Розповідаємо, які санкції ввели на території країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Які санкції ввели на території Росії після початку війни з Україною?

Сфера економіки

Apple Pay — часткове блокування.

Тепер власники гаджетів, що працюють на базі оперативної системи IOS, не зможуть безконтактно оплачувати покупки картками низки банків.

SWIFT — відключення для семи банківських установ. Цим обмеженням світова спільнота лякала Росію найбільше.

Варто відзначити, що остаточне блокування сервісу відбудеться з 12 березня.

Від 12 березня клієнти банків ВТБ, “Открытие”, “Новикомбанк”, “Промсвязьбанк”, “Россия”, “Совкомбанк” і ВЭБ не зможуть робити міжнародні перекази.

Такі санкції де-факто заблокує російський імпорт та експорт, що неабияк вдарить по ослабленій економіці.

Блокування валютного резерву — ще одна складова фінансового краху окупантів.

Очевидно, що влада РФ спробує всіма силами зміцнити курс рубля й нівелювати санкції.

Однак Захід і тут перекрив агресору повітря.

Попри те, що Росія має 630 мільярдів валютного резерву закордоном, скористатися грошима вона поки не зможе.

Замороження активів торкнулася й активів російської еліти.

Багаті теж плачуть! Тепер ці слова набули особливого значення для путінських посіпак.

Окрім самого диктатора, від санкцій постраждають усі депутати парламенту РФ, Сергій Лавров, Олександр Бортніков, а ще 26 олігархів, що вважаються найбагатшими людьми країни-агресора.

Удар по “Сбербанку” від США теж неодмінно розлютить шаленого тирана й російських бізнесменів.

Відтепер ніяких операцій через Америку.

То чи варта була війна повної ізоляції від цивілізованого світу?

Гаджети й технології

Поки Росія вже почала створювати вітчизняні замінники іноземним якісним товарам, компанія Apple припиняє продаж своєї продукції на території окупантів.

Мережею вже шириться жарт про те, що в кожного росіянина тепер дійсно “останній айфон”.

Компанія HP також призупиняє постачання в РФ. А навіщо окупантам хороші ноутбуки, якщо доступ до правдивої інформації все одно обмежений?…

Гіганти на ІТ-ринку Intel й AMD поки не завозитимуть свої процесори в Росію. Дефіцит серверів зачепить і звичайних користувачів ПК.

Більше ніяких ліцензованих продуктів від Adobe. Російським пропагандистам доведеться фотошопити картинки про нібито “неонацистів” на піратському софті.

Транспорт та енергетика

Біль для всіх російських любителів подорожувати — закриття повітряного простору над 32 країнами світу.

І це ще далеко не остаточний список!

Тепер росіяни зможуть відпочивати на тільки вітчизняних курортах, а бізнесмени проводити важливі зустрічі виключно онлайн.

Закриття портів для кораблів нашого ворога в низці країн також прискорить процес повної ізоляції РФ.

Ніяких закордонних високотехнологічних товарів — Європа не збирається надавати Росії ресурси, які вона може використати у війні з Україною.

Соцмережі

Росіяни звикли, що цензура — це їхня візитівка, але раптом щось пішло не за планом.

Instagram почав активно блокувати сторінки росіян, що розпалюють ненависть до українців.

А ще на акаунтах пропагандистських ресурсів тепер стоятиме позначка “ЗМІ, яким керує Росія”.

Росіяни більше не зможуть реєструвати нові акаунти в Twitter.

Не залишилась осторонь і компанія Facebook. Вона вже заблокувала ЗМІ RT і Sputnik, що виливали тонни бруду на українців.

Розваги

Культурний розвиток росіян світова спільнота також вирішила призупинити.

Відтак, Росію дискваліфікували з Євробачення-2022.

Компанія-гігант на ринку кіно скасувала показ фільму “Бетмен”, що мав вийти на екрани в РФ напередодні.

Окупанти більше не зможуть сплачувати кошти за підписки на Spotify і Netflix.

До речі, останній сервіс відмовився від трансляції ефіру російських каналів.

Megogo також видалив усі російські фільми з платформи.

До санкцій приєднались компанії Disney і Sony Pictures, що також припиняють прокат своїх фільмів у Росії через війну з Україною.

Що ж, пропагандистам тепер доведеться слухати вітчизняні пісні й “насолоджуватися” їхнім кінематографом.

Автомобільний ринок

Ціла низка провідних компаній відмовилася від експорту авто в Росію. Серед них: Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Cadilac, Chevrolet, Audi, General Motors, GMC, Jaguar, Buick та інші.

Схоже, російським чиновникам та олігархам скоро доведеться їздити на “жигулях”…

До речі, деякі з цих компаній закрили свої підприємства, тож сотні жителів країни-агресора залишаться без робочих місць.

Спорт

UEFA вже скасувала фінал ЛЧ у Петербурзі, а також надала 1 мільйон доларів фінансової допомоги Україні, а також розірвала контракт із “Газпромом”.

Федерації футболу багатьох європейських країн відмовилися грати із Росією.

Суперзірки «Формули-1» відмовилися їхати до РФ.

Спортсменам країни-окупанта заборонили брати участь у світових змаганнях із майже всіх видів спорту.

Одяг та харчова промисловість

Американська компанія Nike зупинила продаж своїх товарів на території РФ.

До санкцій приєднався й бренд Adidas, що відмовився працювати з російськими футболістами.

Популярна Шведська мережа одягу H&M також припиняє продаж у Росії.

Бренд-відгалуження H&M – СОS теж більше не постачатиме росіянам товари.

Варто зазначити, що Україну підтримали модні будинки Gucci, Giorgio Armani, Valentino, Balenciaga.

І це ще далеко не повний список брендів, які засуджують дії Кремля.

Харчовий гігант Danone виходить з ринку агресора разом із компанією “Простоквашино”, яка була лідером серед виробників кисломолочної продукції.

Nestle закриває свої виробництва в Росії. Тепер пропагандисти втратять і їжу, і робочі місця.

Coca Cola також припиняє постачання на територію окупантів.

І якщо злочинні дії Кремля не припиняться у найкоротші терміни, то список санкцій буде рости й надалі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перелік офіційних джерел для отримання інформації.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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