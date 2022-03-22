Підтримують українців: як компанії надали безкоштовний доступ до своїх онлайн-послуг

Які інтернет-сервіси ввели безкоштовні послуги і товари для українців.

Увага всього світу зараз прикута до подій в Україні. Великі компанії залишають російський ринок.

Натомість дехто відкриває безкоштовно свої послуги для громадян України.

Як послуги безкоштовні для українців

Книги

Видання Фоліо продає свої електронні книги за 1 грн.

продає свої електронні книги за 1 грн. Yakaboo відкрив доступ до книг, як електронних, так і в аудіоформаті.

відкрив доступ до книг, як електронних, так і в аудіоформаті. Старий Лев надає безкоштовний доступ до книг для дітей

надає безкоштовний доступ до книг для дітей Pocketbook дозволив завантажити електронні екземпляри на 200 грн без необхідної оплати.

Зв’язок

Сервіс Skype зняв плату за міжнародні дзвінки з будь-якої платформи.

Lifecell надав всім користувачам 5 Гб та 30 хвилин на всі мобільні та стаціонарні номери в Україні. До цього ще додали 2 Гб на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Signal.

Київстар скасував відключення домашнього інтернету у разі несвоєчасного поповнення рахунку.

Vodafone нараховує безкоштовні Гб та хвилини для дзвінків тим користувачам, які не можуть поповнити рахунок.

TV

Великі сервіси Megogo, Oll TV та Divan TV зробили безкоштовний доступ для українських телеканалів.

Vodafone TV, Sweet TV, Kyivstar TV відкрили безкоштовний доступ до найбільш популярних українських телеканалів та дитячому освітньому контенту.

Здоров’я

Компанія VOS надала доступ до преміум підписки. Відтак можна поспілкуватися з психологом безкоштовно.

надала доступ до преміум підписки. Відтак можна поспілкуватися з психологом безкоштовно. Програми для медитації та йоги BetterMe Mental Health , DownDog та Meditopia стали доступними для українців, які не мають змоги оплатити підписку.

, та стали доступними для українців, які не мають змоги оплатити підписку. Doctor Online дає змогу проконсультуватися з лікарям онлайн та безкоштовно

дає змогу проконсультуватися з лікарям онлайн та безкоштовно Viveo також активно залучає лікарів до безкоштовної консультації наших людей.

також активно залучає лікарів до безкоштовної консультації наших людей. Додаток для жінок Flo зробив безкоштовну преміум-підписку.

Іноземні мови

Drops дає українцям доступ до преміум-версії на рік. Після реєстрації упродовж 48 годин користувач отримає спеціальний промокод. Якщо він не приходить, потрібно написати у службу підтримки.

Lingokids скасував плату за підписку.

VPN

Сервіси TunelBear, WindScribe та MacPaw надали безкоштовні ГБ для українців.

Програми

Adobe подарує 2 або 3 місяці безкоштовного використання всіх продуктів українцям, які вже були підписані на сервіси компанії. Щоб отримати безкоштовний доступ, напишіть у службу підтримки компанії.

Figma дає постійний доступ до платних функцій українським клієнтам, які звернуться у підтримку.

Epidemic Sound надасть рік безкоштовного використання музики для відеомейкерів.

Корпоративний месенджер Slack дає безкоштовно преміум на 3 місяці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як користуватись платіжною системою PayPal.

Фото: Unsplash

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