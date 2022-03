Підтримують українців: як компанії надали безкоштовний доступ до своїх онлайн-послуг

Які інтернет-сервіси ввели безкоштовні послуги і товари для українців.

Увага всього світу зараз прикута до подій в Україні. Великі компанії залишають російський ринок.

Натомість дехто відкриває безкоштовно свої послуги для громадян України.

Сервіс Skype зняв плату за міжнародні дзвінки з будь-якої платформи.

Lifecell надав всім користувачам 5 Гб та 30 хвилин на всі мобільні та стаціонарні номери в Україні. До цього ще додали 2 Гб на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Signal.

Київстар скасував відключення домашнього інтернету у разі несвоєчасного поповнення рахунку.

Vodafone нараховує безкоштовні Гб та хвилини для дзвінків тим користувачам, які не можуть поповнити рахунок.

Великі сервіси Megogo, Oll TV та Divan TV зробили безкоштовний доступ для українських телеканалів.

Vodafone TV, Sweet TV, Kyivstar TV відкрили безкоштовний доступ до найбільш популярних українських телеканалів та дитячому освітньому контенту.

Drops дає українцям доступ до преміум-версії на рік. Після реєстрації упродовж 48 годин користувач отримає спеціальний промокод. Якщо він не приходить, потрібно написати у службу підтримки.

Lingokids скасував плату за підписку.

Сервіси TunelBear, WindScribe та MacPaw надали безкоштовні ГБ для українців.

Adobe подарує 2 або 3 місяці безкоштовного використання всіх продуктів українцям, які вже були підписані на сервіси компанії. Щоб отримати безкоштовний доступ, напишіть у службу підтримки компанії.

Figma дає постійний доступ до платних функцій українським клієнтам, які звернуться у підтримку.

Epidemic Sound надасть рік безкоштовного використання музики для відеомейкерів.

Корпоративний месенджер Slack дає безкоштовно преміум на 3 місяці.

