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ICTV Ранок 04.03.2022 16:15
04.03.2022 16:15
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Як діяти, якщо не виходить викликати швидку

Як діяти, якщо не виходить викликати швидку

Що робити, якщо немає можливості зателефонувати у швидку.

Українські лікарі мужньо продовжують рятувати людей, попри війну.

Вони їздять на виклики під обстрілами, борються за життя громадян навіть посеред поля й продовжують оперувати пацієнтів під час ворожих бомбардувань.

На жаль, окупанти поки не здаються й усіма силами намагаються дезорієнтувати мирне оселення.

У багатьох областях бувають перебої зі зв’язком, тож треба бути готовими до всього.

Розповідаємо, що робити, якщо не виходить додзвонитися у швидку.

Як діяти, якщо не виходить викликати швидку

Важливі рекомендації:

  • Обов’язково заздалегідь вивчіть адреси й маршрути до найближчих лікарень, щоб за будь-яких умов дістатися до медзакладів.
  • Тримайте біля себе аптечку з усіма ліками першої необхідності, навіть якщо покидає дім, беріть її із собою в укриття.
  • Слідкуйте за інформацією на корисних інформаційних каналах. Там часто розповідають, як саме надавати першу допомогу.
  • Вивчіть адреси всіх аптек поряд, аби в разі потреби мати доступ до необхідних медикаментів.
  • Зберігайте спокій і дійте за чіткими інструкціями надання першої допомоги.
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За жодних обставин не впадайте у відчай і заздалегідь продумайте план для всіх можливих ситуацій. Перемога за нами!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де купити ліки в Києві.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, екстрена медична допомога
04.03.2022 16:15
Джерело: Факти ICTV. Здоров'я



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