Що робити, якщо немає можливості зателефонувати у швидку.
Українські лікарі мужньо продовжують рятувати людей, попри війну.
Вони їздять на виклики під обстрілами, борються за життя громадян навіть посеред поля й продовжують оперувати пацієнтів під час ворожих бомбардувань.
На жаль, окупанти поки не здаються й усіма силами намагаються дезорієнтувати мирне оселення.
У багатьох областях бувають перебої зі зв’язком, тож треба бути готовими до всього.
Розповідаємо, що робити, якщо не виходить додзвонитися у швидку.
Як діяти, якщо не виходить викликати швидку
Важливі рекомендації:
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- Обов’язково заздалегідь вивчіть адреси й маршрути до найближчих лікарень, щоб за будь-яких умов дістатися до медзакладів.
- Тримайте біля себе аптечку з усіма ліками першої необхідності, навіть якщо покидає дім, беріть її із собою в укриття.
- Слідкуйте за інформацією на корисних інформаційних каналах. Там часто розповідають, як саме надавати першу допомогу.
- Вивчіть адреси всіх аптек поряд, аби в разі потреби мати доступ до необхідних медикаментів.
- Зберігайте спокій і дійте за чіткими інструкціями надання першої допомоги.
За жодних обставин не впадайте у відчай і заздалегідь продумайте план для всіх можливих ситуацій. Перемога за нами!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де купити ліки в Києві.
Фото: Pexels
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04.03.2022 16:15
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