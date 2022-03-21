Не залишать у біді: які західні країни допоможуть відбудувати Україну після війни?

Які країни допомагатимуть відбудовувати інфраструктуру України?

Для російських військових не існує моральних норм і правил.

Вони не соромляться знищувати дитячі садки, школи, пологові будинки, театри.

Сльози й крики людей, що залишилися без осель для загарбників — пустий звук.

Однак світ не залишить Україну на самоті з усіма проблемами.

Розповідаємо, які західні країни готові допомагати у відновленні інфраструктури нашої держави.

Країни, що готові допомогти Україні відбудувати інфраструктуру, знищену під час війни

Греція

Трагедія в Маріуполі сколихнула весь світ.

Окупанти безжально перетворили на руїни майже все місто.

18 березня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на своїй сторінці у Твіттері висловив підтримку Україні, а також готовність допомогти у відновленні міста.

— Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центр грецької меншини в Україні — місто, близьке до наших сердець, і символ варварства війни, — заявив політик.

Поки сусідня країна продовжує нищити українські міста, світ об’єднується задля допомоги нам.

США

Наші західні партнери від самого початку війни почали допомагати послаблювати Росію руйнівними санкціями.

Однак міністр транспорту США Пітер Буттіджедж під час розмови з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим запевнив, що лиш санкція Америка не обмежиться.

Американський політик наголосив на тому, що США готові надати допомогу у відновленні інфраструктури та деокупації України після завершення бойових дій.

Штати допоможуть українцям і фінансово: раніше вони вже анонсували пакет екстреної допомоги на $12 млрд.

Італія

Міністр культури Італії Даріо Франческіні також не залишився осторонь та у своєму пості у Твіттері підтримав українців:

— Італія готова відбудувати театр у Маріуполі. Кабінет Міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для її якнайшвидшого відновлення, — запевнив Даріо.

Він також наголосив на тому, що театри всіх країн належать до світової спадщини всього людства.

Велика Британія

Країна, що підтримувала Україну й до початку повномасштабної війни, укотре готова допомогти нам.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон нещодавно повідомив, що Захід готує план для відновлення економіки й інфраструктури України, що стане своєрідним аналогом плану Маршалла.

— Буде новий план Маршалла для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Світ говорить про Україну, допомагає і готується допомагати відбудовувати після війни, — підтвердив інформацію Володимир Зеленський.

Звісно, тактика відбудови відрізнятиметься від процесу європейського відновлення у ХХ столітті, однак наразі вже зрозуміло, що вірні партнери не залишать нас у руїнах.

Польща

Поляки чи не найбільше зараз допомагають українцям.

Вони гостинно надають притулок нашим біженцям, спрощують процедуру в’їзду в країну та відправляють гуманітарну допомогу щодня.

Польща допоможе й у відбудові України.

Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

— Необхідним є план відбудови, про який я також говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 млрд євро, які було б виділено Євросоюзом для того, щоб у наступні роки було відновлено знищену інфраструктуру, школи, лікарні, розбомблені житлові райони, — повідомив польський політик.

Моравецький порушить це питання на наступному засіданні Європейської ради, що відбудеться 24-25 березня.

Польський прем’єр також наголосив на тому, що надія українців на відбудову суверенної держави після війни має бути підкріплена реальним фундаментом, яким стане план Маршалла-2 для України.

Моравецький зазначив, що до плану слід долучитися найбагатшим країнам, що в певний момент не змогли зупинити російську агресію.

Отож, світ точно не залишить Україну наодинці з усіма післявоєнними проблемами.

Нагадаємо, раніше ми публікували список руйнівних санкцій, які ввели в Росії після початку війни.

Фото: ДСНС України

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