Не залишать у біді: які західні країни допоможуть відбудувати Україну після війни?

Які країни допомагатимуть відбудовувати інфраструктуру України?

Для російських військових не існує моральних норм і правил.

Вони не соромляться знищувати дитячі садки, школи, пологові будинки, театри.

Сльози й крики людей, що залишилися без осель для загарбників — пустий звук.

Однак світ не залишить Україну на самоті з усіма проблемами.

Розповідаємо, які західні країни готові допомагати у відновленні інфраструктури нашої держави.

Трагедія в Маріуполі сколихнула весь світ.

Окупанти безжально перетворили на руїни майже все місто.

18 березня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на своїй сторінці у Твіттері висловив підтримку Україні, а також готовність допомогти у відновленні міста.

Поки сусідня країна продовжує нищити українські міста, світ об’єднується задля допомоги нам.

Наші західні партнери від самого початку війни почали допомагати послаблювати Росію руйнівними санкціями.

Однак міністр транспорту США Пітер Буттіджедж під час розмови з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим запевнив, що лиш санкція Америка не обмежиться.

Американський політик наголосив на тому, що США готові надати допомогу у відновленні інфраструктури та деокупації України після завершення бойових дій.

Штати допоможуть українцям і фінансово: раніше вони вже анонсували пакет екстреної допомоги на $12 млрд.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні також не залишився осторонь та у своєму пості у Твіттері підтримав українців:

Він також наголосив на тому, що театри всіх країн належать до світової спадщини всього людства.

Країна, що підтримувала Україну й до початку повномасштабної війни, укотре готова допомогти нам.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон нещодавно повідомив, що Захід готує план для відновлення економіки й інфраструктури України, що стане своєрідним аналогом плану Маршалла.

Звісно, тактика відбудови відрізнятиметься від процесу європейського відновлення у ХХ столітті, однак наразі вже зрозуміло, що вірні партнери не залишать нас у руїнах.

Поляки чи не найбільше зараз допомагають українцям.

Вони гостинно надають притулок нашим біженцям, спрощують процедуру в’їзду в країну та відправляють гуманітарну допомогу щодня.

Польща допоможе й у відбудові України.

Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Моравецький порушить це питання на наступному засіданні Європейської ради, що відбудеться 24-25 березня.

Польський прем’єр також наголосив на тому, що надія українців на відбудову суверенної держави після війни має бути підкріплена реальним фундаментом, яким стане план Маршалла-2 для України.

Моравецький зазначив, що до плану слід долучитися найбагатшим країнам, що в певний момент не змогли зупинити російську агресію.

Отож, світ точно не залишить Україну наодинці з усіма післявоєнними проблемами.

Фото: ДСНС України

