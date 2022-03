Плакати не соромно. Як уберегти психіку під час війни – поради НСЗУ

Як вберегти емоційний стан і психічне здоров’я під час війни.

Українці намагаються вистояти у війні, що розпочала Росія.

На тлі воєнних подій громадяни відчувають емоційні гойдалки, дехто не витримує напруження і знаходиться на межі депресії.

Національна служба здоров’я України підготувала перелік основних і досить ефективних рекомендацій, як уберегти психічне здоров’я під час бойових дій.

Ніхто з українців не був готовий до війни, до цього неможливо підготуватись.

Постійна тривога за своє життя та безпеку рідних, новинний потік інформації, стрес, безсонні ночі та страх тиснуть на людину.

Та попри це потрібно триматись.

Відволікайтеся від новин. Важливо не думати про те, що ви не зможете змінити.

Обмежтеся виключно офіційними джерелами інформації.

Зменшіть кількість вживання кави та чаю. Ці напої діють як стимулятори і штучно тримають організм в тонусі.

Від алкоголю і енергетиків теж краще відмовитись. Усе це вдаряє не тільки по фізичному стану, але і по психіці.

Звертайте увагу на дихання. Воно повинно бути спокійним, а тіло – не затиснутим.

Якщо відчуваєте напругу, робіть дихальні вправи, зарядку.

Забезпечте собі комфорт настільки, наскільки це можливо.

Пийте більше води.

Не соромтесь своїх почуттів. Підозрілість, параноя – це теж нормальні відчуття. Перевіряйте все, що вважаєте за потрібне перевірити.

Якщо відчуваєте, що хочеться плакати – не стримуйтесь, а якщо навпаки – нічого не відчуваєте, це теж нормально.

У кожної люди свої захисні механізми.

У стані стресу пам’ять може підводити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де українці можуть отримати безкоштовну допомогу психологів.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.