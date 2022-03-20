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ICTV Ранок 20.03.2022 07:40
20.03.2022 07:40
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Як поводитися на блокпостах – правила від міністра оборони Олексія Резнікова

Як поводитися на блокпостах – правила від міністра оборони Олексія Резнікова

Правила поводження на блокпостах.

Щоб виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога по країні встановили блокпости.

Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

Міністр оборони України, Олексій Резніков, на своїй сторінці у Фейсбуку розповів, яких правил необхідно дотримуватись обов’язково під час проходження контролю.

Як поводитися на блокпостах

Як правильно поводитись на блокпостах

Щоб під час проходження контролю не виникало ніяких непорозумінь, потрібно дотримуватися простих правил:

  • зменшити швидкість автомобіля
  • завчасно приготувати документи для перевірки
  • вимкнути фари
  • увімкнути аварійне світло
  • не вести відеознімання
  • без дозволу військових не виходити з автомобіля
  • чітко відповідати на запитання військових
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
  • після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.
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В місті, якщо немає великої кількості людей чи машин на вулиці, продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що таке зелений коридор.

Фото: Depositphotos

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Теги: блокпост, Воєнний стан, Олексій Резніков
20.03.2022 07:40
Джерело: Олексій Резніков



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