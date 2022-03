Як поводитися на блокпостах – правила від міністра оборони Олексія Резнікова

Правила поводження на блокпостах.

Щоб виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога по країні встановили блокпости.

Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

Міністр оборони України, Олексій Резніков, на своїй сторінці у Фейсбуку розповів, яких правил необхідно дотримуватись обов’язково під час проходження контролю.

Щоб під час проходження контролю не виникало ніяких непорозумінь, потрібно дотримуватися простих правил:

В місті, якщо немає великої кількості людей чи машин на вулиці, продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що таке зелений коридор.

Фото: Depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.