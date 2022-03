Світ має це побачити. Фоторафії з війни, які розкривають правду про події в Україні

Добірка фотографій про війну, які має побачити весь світ, аби знати правду.

Україна вже 22 доби живе в умовах війни.

Безжалісної війни, у якій російські солдати свідомо атакують мирне населення.

Кожен українець, який ховається в укритті чи виїхав за кордон переживає одну національну трагедію.

Фотожурналісти та фотографи закарбовують на світлинах унікальні кадри українського спротиву та нищівних ударів Росії, щоб відкрити правду всьому світу.

Фотограф та призерка Пулітцерівської премії Ліндсі Аддаріо зараз перебуває в Україні.

У всі Інстаграм вона викладає знімки українських міст, які постраждали від бомбардувань.

Міжнародний журналіст американського агентства новин The Associated Press, який висвітлював різноманітні конфлікти по всьому світу.

Працював в Іраку, Сирії, секторі Газа, Франції, Гонконгу.

Зараз перебуває в Україні.

Фотожурналіст The Washington Post раніше звертав увагу на біженцях Іраку.

Нині ж він показує українців, які змушені залишати рідні домівки та які прощаються з близькими.

Український кінооператор, який зняв фільми “Довбуш”, “Мамай”, “Поводир або квіти мають очі” та десятки інших.

Його роботи неодноразово були висунуті від України на Оскар, його операторські роботи отримали престижне міжнародне визнання.

Зараз же його фронт роботи знаходиться в українських містах.

Іспанський фотожурналіст, лауреат Пулітцерівської премії, нині в Україні фіксує воєнні злочини Росії проти українського народу.

Його кадри з’являються на шпальтах найбільших газет в усьому світі.

Американська фотожурналістка через кадри показувала жіночий батальйон захисту — курдському військовому підрозділу, що складається винятково з жінок.

Нині ж її увага зосереджена на українцях.

Австралійський фотограф Кріс МакГрат – ветеран фотожурналістики Getty Images.

Зараз його об’єктив прикутий до подій в Україні.

Фото: lynseyaddario

