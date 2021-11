Як війна змінила українську армію? Еволюція оборонки та очікування до нового міністра Резнікова

“Ведення бойових дій — справа ЗСУ, а війна — справа всієї держави”.

Так призначення нового міністра оборони Олексія Резнікова коментують чинні військовослужбовці у своїх соціальних мережах.

Зокрема відзначають — надважливо, що відомство очолив не військовий.

На новообраного Резнікова ляже чимало завдань, але спершу слід зрозуміти, у якому ж стані українська оборона на 8-ому році війни з Росією?

Починаючи з 2014 року, оборона та безпека нашої держави еволюціонувала з космічною швидкістю.

Зрештою, не було іншого виходу.

Війна перестала бути явищем теоретичним і стала нашою страшною реальністю.

От тільки за словами експертів, Україна була до цього не готова.

Експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко каже:

“Якщо ми оцінюємо стан військового-господарства на момент втечі Януковича, то як багато інших силових структур, воно знаходилось у руїнах. Останній міністр часів Януковича, взагалі був, як вже з’ясовано, громадянином РФ. Можливо, та людина ще й співпрацював із спецслужбами країни-агресора. Була певна структура на папері, під яку не було грошей, підготовленого особового скдаду або достатньої кількості справних матеріальних ресурсів, у тому числі озброєння і військової техніки”.



До початку російського вторгнення в Україні на оборону виділялися незначні суми — менше 1% ВВП, близько 19 млрд. грн.

Для порівняння, нині, згідно з Держбюджетом на 2021 рік, ця сума становить майже 6% ВВП, тобто понад 200 мільярдів гривень.

То ж стрімка модернізація безпеки і оборони з початком війни була питанням виживання країни.

Керівник Центру військово-планових досліджень Олександр Мусієнко каже, що з 2014 міністри у нас мінялися часто, але найдовше вдалось затриматися Полтораку:

Степан Полторак очолював Міністерство оборони з 14 жовтня 2014 року до 29 серпня 2019.

Експерти підкреслюють, що найбільшою його заслугою є подолання кризи, яка наступила після російської агресії.

Тобто починаючи з 2014 і по 2019 роки обороноздатність суттєво посилилась і вдалося вирішити найнагальніші проблеми.

Та експерти наголошують, все ж є й певні мінуси у роботі Полтарака та його команди.

“Мінуси, мабуть, все таки в тому, що не вдалося повною мірою уникнути якихось корупційних скандалів у міністерстві. Вони час від часу спалахували і по забезпеченню і по іншому. І, можливо, все таки було докладено недостатньо зусиль задля того, щоб зробити потужний прорив в реформуванні саме до Натівських стандартів”, — пояснює пан Мусієнко.

Наступником Полторака, вже за президента Зеленського у 2019 році став Андрій Загороднюк. І розвиток українського війська залишався на високому рівні.

Олександр Мусієнко розповідає:

“Була продемонстрована певна сталість. Пан Загороднюк очолював проектний офіс реформ, наприклад, при Міноборони, коли працював той же Полторак. Тобто, він бачив що відбувається, розумів які йдуть реформи і перебував у процесі”.

Завгороднюка змінив на посаді на посаді нещодавно звільнений міністр оборони Андрій Таран.

Олександр Мусієнко не може назвати його позитивним досвідом і додає:

“Якраз звільнили його через прорахунки у роботі, допущені і з державним оборонним замовлення, невчасним фінансуванням, стилем керівництва, неоднозначними заявами про НАТО та заборгованості військовослужбовцям. Хоча цього можна було не допустити, бо кошти на рахунках Міноборони були, просто потрібно було змінити їх цільове призначення”.

Ще однією проблемою експерти називають запуск реформи “Укроборонпрому”. Корпоративна система управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі — це один з кроків, який має наблизити Україну до стандартів НАТО.

Та не варто перекладати усе на плечі Міноборони. Слід розуміти, що міністр має перш за все займатися плануванням розвитку оборони і займатися стратегічними напрямками.

Але чого чекають від новобраного міністра військові експерти?

