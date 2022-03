Гарантія безпеки чи пастка: що таке зелений коридор

Що таке зелений коридор і чому зараз його введення так необхідне багатьом українцям?

Бойові дії миттєво змінили життя мільйонів громадян України.

Ранок 24 лютого став межею між нормальним життям і безперервною боротьбою за свою безпеку.

Мирному населенню доводиться масово покидати рідні домівки й тікати в невідомість на невизначений термін.

Та в деяких областях окупанти знахабніли настільки, що виїхати з охоплених вогнем міст просто неможливо через постійні обстріли.

Але розв’язання цієї проблеми насправді існує.

Розповідаємо, що таке зелений коридор і чому він так потрібен у деяких регіонах.

Зелений коридор або гуманітарна зона — це демілітаризована територія, що дає змогу доставляти речі й продукти першої необхідності й евакуювати місцевих жителів із певних зон.

Зараз такі коридори дуже потрібні в деяких регіонах, адже через бомбардування й обстріли люди там залишилися без води, світла, їжі та ліків.

Гуманітарна зона — їхня остання надія на життя.

Отже, підсумуємо основні причини, через які нам необхідні гуманітарні зони.

У Мінсоцполітики наголошують на тому, що зелені коридори необхідні для:

Представники нашої країни активно продовжують вести перемовини зі стороною окупантів.

Після другого раунду переговорів, що відбулися 3 березня, росіяни пообіцяли запровадити режим тиші на певних територіях для евакуації цивільних і доставлення допомоги в зелених коридорах.

Тоді домовлялися про запровадження гуманітарних зон за напрямками: Маріуполь — Микільське — Розівка ​​— Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Проте, як усі й очікували, окупанти пішли наперекір домовленостям і майже одразу після початку евакуації населення почати обстрілювати міста й околиці.

Через підвищену небезпеку для життя й здоров’я громадян вивезення людей довелося призупинити.

Фото: Pixabay

