Гарантія безпеки чи пастка: що таке зелений коридор

Що таке зелений коридор і чому зараз його введення так необхідне багатьом українцям?
Бойові дії миттєво змінили життя мільйонів громадян України.
Ранок 24 лютого став межею між нормальним життям і безперервною боротьбою за свою безпеку.
Мирному населенню доводиться масово покидати рідні домівки й тікати в невідомість на невизначений термін.
Та в деяких областях окупанти знахабніли настільки, що виїхати з охоплених вогнем міст просто неможливо через постійні обстріли.
Але розв’язання цієї проблеми насправді існує.
Розповідаємо, що таке зелений коридор і чому він так потрібен у деяких регіонах.
Усе, що потрібно знати про зелений коридор
Що це таке?
Зелений коридор або гуманітарна зона — це демілітаризована територія, що дає змогу доставляти речі й продукти першої необхідності й евакуювати місцевих жителів із певних зон.
Зараз такі коридори дуже потрібні в деяких регіонах, адже через бомбардування й обстріли люди там залишилися без води, світла, їжі та ліків.
Гуманітарна зона — їхня остання надія на життя.
Функції зеленого коридору
Отже, підсумуємо основні причини, через які нам необхідні гуманітарні зони.
У Мінсоцполітики наголошують на тому, що зелені коридори необхідні для:
- вивезення мирного населення та поранених із гарячих точок
- доставки медикаментів, зокрема життєво важливих ліків
- надання гуманітарної допомоги
Спроби України домовитися про зелені коридори
Представники нашої країни активно продовжують вести перемовини зі стороною окупантів.
Після другого раунду переговорів, що відбулися 3 березня, росіяни пообіцяли запровадити режим тиші на певних територіях для евакуації цивільних і доставлення допомоги в зелених коридорах.Також по темі: Де знайти безкоштовну питну воду в Києві: інтерактивна карта Рятівна небайдужість: як допомогти мирному населенню Києва Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу
Тоді домовлялися про запровадження гуманітарних зон за напрямками: Маріуполь — Микільське — Розівка — Пологи — Оріхів — Запоріжжя.
Проте, як усі й очікували, окупанти пішли наперекір домовленостям і майже одразу після початку евакуації населення почати обстрілювати міста й околиці.
Через підвищену небезпеку для життя й здоров’я громадян вивезення людей довелося призупинити.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.
Фото: Pixabay