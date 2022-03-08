Гарантія безпеки чи пастка: що таке зелений коридор

Що таке зелений коридор і чому зараз його введення так необхідне багатьом українцям?

Бойові дії миттєво змінили життя мільйонів громадян України.

Ранок 24 лютого став межею між нормальним життям і безперервною боротьбою за свою безпеку.

Мирному населенню доводиться масово покидати рідні домівки й тікати в невідомість на невизначений термін.

Та в деяких областях окупанти знахабніли настільки, що виїхати з охоплених вогнем міст просто неможливо через постійні обстріли.

Але розв’язання цієї проблеми насправді існує.

Розповідаємо, що таке зелений коридор і чому він так потрібен у деяких регіонах.

Усе, що потрібно знати про зелений коридор

Що це таке?

Зелений коридор або гуманітарна зона — це демілітаризована територія, що дає змогу доставляти речі й продукти першої необхідності й евакуювати місцевих жителів із певних зон.

Зараз такі коридори дуже потрібні в деяких регіонах, адже через бомбардування й обстріли люди там залишилися без води, світла, їжі та ліків.

Гуманітарна зона — їхня остання надія на життя.

Функції зеленого коридору

Отже, підсумуємо основні причини, через які нам необхідні гуманітарні зони.

У Мінсоцполітики наголошують на тому, що зелені коридори необхідні для:

вивезення мирного населення та поранених із гарячих точок

доставки медикаментів, зокрема життєво важливих ліків

надання гуманітарної допомоги

Спроби України домовитися про зелені коридори

Представники нашої країни активно продовжують вести перемовини зі стороною окупантів.

Після другого раунду переговорів, що відбулися 3 березня, росіяни пообіцяли запровадити режим тиші на певних територіях для евакуації цивільних і доставлення допомоги в зелених коридорах.

Тоді домовлялися про запровадження гуманітарних зон за напрямками: Маріуполь — Микільське — Розівка ​​— Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Проте, як усі й очікували, окупанти пішли наперекір домовленостям і майже одразу після початку евакуації населення почати обстрілювати міста й околиці.

Через підвищену небезпеку для життя й здоров’я громадян вивезення людей довелося призупинити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Pixabay

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