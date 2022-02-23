Не залишилися осторонь: іноземні зірки, які підтримали Україну

Кремль продовжує робити гучні провокації й погрожувати цілісності України.
На фоні останніх подій українці відчувають неабияку тривогу за свою рідну землю.
Чого лише варта російська витівка із визнанням псевдореспублік “ЛНР” і “ДНР”.
У такий складний період важливо відчувати підтримку від інших держав.
Увесь світ має розуміти, що Росію необхідно зупинити саме зараз, аби не боротися із жахливими наслідками війни.
Ранок у Великому Місті зараз розповість, хто з іноземних зірок висловив підтримку Україні й не побоявся стати на сторону справедливості.
Іноземні зірки, що підтримали Україну
Річард Бренсон
Один із найбагатших чоловіків у світі й просто неординарний мільярдер неодноразово закликав світ звернути увагу на ситуацію в Україні.
У своїй статті для відомого американського журналу він наголосив на неправомірних діях Росії.
— Світ має підтримати Україну. Ми не повинні залишати в біді країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це, — написав Річард.
Прозорий натяк на Будапештський меморандум.
Бренсон також зауважив, що якби Україна мала ядерну зброю, можна було б уникнути окупації Криму в 2014.
На думку мільярдера, зараз світ перебуває під найбільшою загрозою з часів Другої світової війни.
Такої напруги наша планета не відчувала вже давно.
Cardi B
Надпопулярна американська реперка також не змогла змовчати.
Вона наголосила на тому, що не підтримує ані НАТО, ані Росію.
Її головне бажання — мир і спокій населення.
— Бажаю, щоб світові лідери перестали спотикатися об владу й нарешті задумалися над тим, хто справді постраждає (звичайні містяни). Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, що повинно турбувати політиків, — написала у Твіттері зірка.
На думку Карді, світ зараз переживає кризу, яку необхідно зупинити.
Cher
Ще одна американська співачка, яка публічно засудила політику Кремля.
У своєму дописі у Твіттері вона пояснила, чому українське питання має значення для США.
— Путін — це деспот, який знищує героїв. Якщо йому дати хоч найменшу можливість, він захопить усі суверенні країни, аж поки не поверне СРСР, — написала Шер.
Вона додала, що Росія хоче поставити Америку на коліна, тож агресія в бік України — ідеальна для цього нагода.
У коментарях із нею погодилося чимало американців.
Юрій Дудь
Російський опозиційний блогер, відомий своїми інтерв’ю на платформі YouTube, не зміг промовчати.
Попри те, що Юрій живе в Росії, він висловив свою чітку позицію щодо дій Кремля.
У своєму пості в Інстаграм він розкритикував “імперську владу”.
— Я виріс у Росії, Росія — це моя батьківщина, і з ніжністю й любов’ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, — моя максимальна підтримка зараз, — написав інтерв’юер.
Дудь також зазначив, що виступає проти “імперського угару”.
Кетрін Винник
Українка за походженням, що живе зараз у Канаді, оприлюднила кілька патріотичних постів на своїй сторінці в Інстаграм.
Дівчина позує на фото у вишиванці або на тлі монументу Батьківщині-Матері.
— Підтримую Україну, — коротко, але влучно написала Кетрін
Приємно усвідомлювати, що навіть зірки світового масштабу не забувають про своє походження.
Нагадаємо, раніше ми розповідали , як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни.
Фото: richardbranson, iamcardib, katherynwinnick