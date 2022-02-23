Не залишилися осторонь: іноземні зірки, які підтримали Україну

Кремль продовжує робити гучні провокації й погрожувати цілісності України.

На фоні останніх подій українці відчувають неабияку тривогу за свою рідну землю.

Чого лише варта російська витівка із визнанням псевдореспублік “ЛНР” і “ДНР”.

У такий складний період важливо відчувати підтримку від інших держав.

Увесь світ має розуміти, що Росію необхідно зупинити саме зараз, аби не боротися із жахливими наслідками війни.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, хто з іноземних зірок висловив підтримку Україні й не побоявся стати на сторону справедливості.

Іноземні зірки, що підтримали Україну

Річард Бренсон

Один із найбагатших чоловіків у світі й просто неординарний мільярдер неодноразово закликав світ звернути увагу на ситуацію в Україні.

У своїй статті для відомого американського журналу він наголосив на неправомірних діях Росії.

— Світ має підтримати Україну. Ми не повинні залишати в біді країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це, — написав Річард.

Прозорий натяк на Будапештський меморандум.

Бренсон також зауважив, що якби Україна мала ядерну зброю, можна було б уникнути окупації Криму в 2014.

На думку мільярдера, зараз світ перебуває під найбільшою загрозою з часів Другої світової війни.

Такої напруги наша планета не відчувала вже давно.

Cardi B

Надпопулярна американська реперка також не змогла змовчати.

Вона наголосила на тому, що не підтримує ані НАТО, ані Росію.

Її головне бажання — мир і спокій населення.

— Бажаю, щоб світові лідери перестали спотикатися об владу й нарешті задумалися над тим, хто справді постраждає (звичайні містяни). Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, що повинно турбувати політиків, — написала у Твіттері зірка.

На думку Карді, світ зараз переживає кризу, яку необхідно зупинити.

Cher

Ще одна американська співачка, яка публічно засудила політику Кремля.

У своєму дописі у Твіттері вона пояснила, чому українське питання має значення для США.

— Путін — це деспот, який знищує героїв. Якщо йому дати хоч найменшу можливість, він захопить усі суверенні країни, аж поки не поверне СРСР, — написала Шер.

Вона додала, що Росія хоче поставити Америку на коліна, тож агресія в бік України — ідеальна для цього нагода.

У коментарях із нею погодилося чимало американців.

Юрій Дудь

Російський опозиційний блогер, відомий своїми інтерв’ю на платформі YouTube, не зміг промовчати.

Попри те, що Юрій живе в Росії, він висловив свою чітку позицію щодо дій Кремля.

У своєму пості в Інстаграм він розкритикував “імперську владу”.

— Я виріс у Росії, Росія — це моя батьківщина, і з ніжністю й любов’ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, — моя максимальна підтримка зараз, — написав інтерв’юер.

Дудь також зазначив, що виступає проти “імперського угару”.

Кетрін Винник

Українка за походженням, що живе зараз у Канаді, оприлюднила кілька патріотичних постів на своїй сторінці в Інстаграм.

Дівчина позує на фото у вишиванці або на тлі монументу Батьківщині-Матері.

— Підтримую Україну, — коротко, але влучно написала Кетрін

Приємно усвідомлювати, що навіть зірки світового масштабу не забувають про своє походження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали , як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни.

Фото: richardbranson, iamcardib, katherynwinnick

Олександра Лоскот

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