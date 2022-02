Не залишилися осторонь: іноземні зірки, які підтримали Україну

Кремль продовжує робити гучні провокації й погрожувати цілісності України.

На фоні останніх подій українці відчувають неабияку тривогу за свою рідну землю.

Чого лише варта російська витівка із визнанням псевдореспублік “ЛНР” і “ДНР”.

У такий складний період важливо відчувати підтримку від інших держав.

Увесь світ має розуміти, що Росію необхідно зупинити саме зараз, аби не боротися із жахливими наслідками війни.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, хто з іноземних зірок висловив підтримку Україні й не побоявся стати на сторону справедливості.

Один із найбагатших чоловіків у світі й просто неординарний мільярдер неодноразово закликав світ звернути увагу на ситуацію в Україні.

У своїй статті для відомого американського журналу він наголосив на неправомірних діях Росії.

Прозорий натяк на Будапештський меморандум.

Бренсон також зауважив, що якби Україна мала ядерну зброю, можна було б уникнути окупації Криму в 2014.

На думку мільярдера, зараз світ перебуває під найбільшою загрозою з часів Другої світової війни.

Такої напруги наша планета не відчувала вже давно.

Надпопулярна американська реперка також не змогла змовчати.

Вона наголосила на тому, що не підтримує ані НАТО, ані Росію.

Її головне бажання — мир і спокій населення.

На думку Карді, світ зараз переживає кризу, яку необхідно зупинити.

Ще одна американська співачка, яка публічно засудила політику Кремля.

У своєму дописі у Твіттері вона пояснила, чому українське питання має значення для США.

Вона додала, що Росія хоче поставити Америку на коліна, тож агресія в бік України — ідеальна для цього нагода.

У коментарях із нею погодилося чимало американців.

Російський опозиційний блогер, відомий своїми інтерв’ю на платформі YouTube, не зміг промовчати.

Попри те, що Юрій живе в Росії, він висловив свою чітку позицію щодо дій Кремля.

У своєму пості в Інстаграм він розкритикував “імперську владу”.

Дудь також зазначив, що виступає проти “імперського угару”.

Українка за походженням, що живе зараз у Канаді, оприлюднила кілька патріотичних постів на своїй сторінці в Інстаграм.

Дівчина позує на фото у вишиванці або на тлі монументу Батьківщині-Матері.

Приємно усвідомлювати, що навіть зірки світового масштабу не забувають про своє походження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали , як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни.

Фото: richardbranson, iamcardib, katherynwinnick

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.