Ромашка, чебрець, меліса. Рецепти заспокійливих трав’яних чаїв

Як приготувати заспокійливий чай із трав.
Більшість українців мають проблеми зі сном. Не можуть заснути через стрес, яку спричинила війна, через сповіщення повітряної тривоги та страх їх пропустити.
Однак в такій критичній ситуації потрібно намагатись тримати себе в руках.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку рецептів заспокійливого чаю.
Читай та зберігай!
Рецепти заспокійливих трав’яних чаїв
Ромашковий чай
Ромашковий трав’яний чай — один з найпростіших напоїв, які знижують рівень тривожності та допомагають подолати безсоння.
Заспокійлива дія ромашки обумовлена наявністю в ній речовини апігенину. Ця речовина зв’язується зі специфічними рецепторами в мозку, які сприяють розслабленості і засипанню.
В склянку насипати 1 столову ложку ромашки залити окропом.
Дати настоятись 5 хвилин і пропустити рідину через сито, щоб позбутись трав’яного настою.
Можна вживати як в гарячому, так і в холодному вигляді.
Чай з мелісою
Виражену заспокійливу дію має меліса.
Також цей чай можна пити при мігрені, нервовій слабкості і безсонні.
Меліса заварюється за аналогією зі звичайним чаєм, з розрахунку 1 ч. л. сухої трави на склянку окропу.
Напою потрібно настоятись протягом 10 — 15 хвилин, а вживати його можна і гарячим, і холодним.
Зелений чай
Хорошу заспокійливу дію має простий зелений чай.
Амінокислота театин, що міститься в зеленому чаї надає заспокійливу дію на мозок і нервову систему.
Заварку не рекомендують заливати окропом.
Краще, щоб вода спочатку закипіла, а потім дати їх охолонути до певної температури.
Через 5-10 хвилин після закипання можна заливати листя зеленого чаю.
Трав’яний чай з чебрецем
Чебрець здатен позбавити від головного болю і привести в норму нервову систему.
Пропорція 1 ст. л. чебрецю – 1 склянка окропу.
Настоювати чай протягом 10-15 хвилин.
Окрім заспокійливих властивостей, цей напій корисний при простудних захворювань і допоможе впоратися з кашлем.Також по темі: Зберігати спокій і видаляти фото: як діяти при зустрічі з окупантами Стоп паніка! Як зберігати спокій у критичній ситуації Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині
Чай з липою
Квітки липи в складі чаю усувають нервозність та допомагають боротись з депресивним станом.
2 столові ложки липового цвіту потрібно залити 250 мл гарячої води.
Настоюють чай протягом 10-15 хвилин.
Крім класичних рецептів трав’яних чаїв, можна самостійно складати відвари, підбираючи інгредієнти на свій смак.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зберігати продукти без холодильника.
Фото: Рexels