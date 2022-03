Ромашка, чебрець, меліса. Рецепти заспокійливих трав’яних чаїв

Як приготувати заспокійливий чай із трав.

Більшість українців мають проблеми зі сном. Не можуть заснути через стрес, яку спричинила війна, через сповіщення повітряної тривоги та страх їх пропустити.

Однак в такій критичній ситуації потрібно намагатись тримати себе в руках.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку рецептів заспокійливого чаю.

Читай та зберігай!

Ромашковий трав’яний чай — один з найпростіших напоїв, які знижують рівень тривожності та допомагають подолати безсоння.

Заспокійлива дія ромашки обумовлена наявністю в ній речовини апігенину. Ця речовина зв’язується зі специфічними рецепторами в мозку, які сприяють розслабленості і засипанню.

Дати настоятись 5 хвилин і пропустити рідину через сито, щоб позбутись трав’яного настою.

Можна вживати як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Виражену заспокійливу дію має меліса.

Також цей чай можна пити при мігрені, нервовій слабкості і безсонні.

Напою потрібно настоятись протягом 10 — 15 хвилин, а вживати його можна і гарячим, і холодним.

Хорошу заспокійливу дію має простий зелений чай.

Амінокислота театин, що міститься в зеленому чаї надає заспокійливу дію на мозок і нервову систему.

Краще, щоб вода спочатку закипіла, а потім дати їх охолонути до певної температури.

Через 5-10 хвилин після закипання можна заливати листя зеленого чаю.

Чебрець здатен позбавити від головного болю і привести в норму нервову систему.

Пропорція 1 ст. л. чебрецю – 1 склянка окропу.

Настоювати чай протягом 10-15 хвилин.

Окрім заспокійливих властивостей, цей напій корисний при простудних захворювань і допоможе впоратися з кашлем.

Квітки липи в складі чаю усувають нервозність та допомагають боротись з депресивним станом.

Настоюють чай протягом 10-15 хвилин.

Крім класичних рецептів трав’яних чаїв, можна самостійно складати відвари, підбираючи інгредієнти на свій смак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зберігати продукти без холодильника.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.