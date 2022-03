Медична допомога тваринам: куди звертатится за ветеринарною консультацією під час війни

Де можна отримати ветеринарну допомогу під час війни?

Бойові дії позначилися не тільки на людях, а й на тваринках, які так само страждають від обстрілів і бомбардувань.

Тисячі хатніх улюбленців залишилися без господарів у такий скрутний час.

Брати наші менші зараз особливо потребують підтримки, бо окрім нас їх не захистить ніхто.

В умовах війни волонтери активізували свою роботу й готові надавати посилену допомогу травмованим тваринкам або тим, кого безвідповідальні господарі покинули напризволяще.

Розповідаємо, куди можна звертатися за ветеринарною допомогою під час бойових дій.

Один із найбільших виробників корму для тварин в Україні Kormotech не залишився осторонь у такі скрутні часи й запустив благодійну організацію, яка допомагає рятувати життя тваринок щодня.

Волонтери організації надають відповіді на всі питання власників домашніх улюбленців, а також забезпечують пухнастиків, що опинилися в гарячих точках, кормом.

Save Pets of Ukraine також допоможе знайти притулок для покинутих улюбленців.

Аби отримати відповіді від ветеринарів або долучитися до команди волонтерів, достатньо заповнити цю форму.

Неймовірно корисний чат для всіх власників тварин.

У групі зібрані необхідні рекомендації для допомоги братам нашим меншим, а також контакти ветеринарів, які готові надати безкоштовні консультації.

У чат можна надіслати фото або відео із травмованою тваринкою або описати її фізичний стан і отримати оперативну відповідь від лікарів.

Волонтери також надають інформацію про відкриті зоомагазини й аптеки в різних містах України.

Усі корисні поради власники групи зібрали за одним посиланням, тож шукати рекомендації довго не доведеться.

Посилання на чат: https://t.me/veterinaryhelp

На платформі Zooлюкс власники пухнастиків можуть отримати консультацію чергового лікаря або ж вузькопрофільного спеціаліста.

Черговий лікар надає рекомендації з лікування в текстовому форматі.

А от із профільним ветеринаром можна поспілкуватися в режимі відеоконференції, аби спеціаліст міг оглянути тваринку через камеру.

Посилання на сайт: https://zoolux.vet/consultations

Ще один чат у телеграмі, що знадобиться господарям тваринок в екстрених ситуаціях.

У групі можна отримати ветеринарну, юридичну, психологічну підтримку для улюбленців, а також знайти корисну інформацію про переїзд із тваринками й загальні корисні поради.

У чаті також можна попросити когось про перетримку й знайти списки відкритих зоокрамниць по всій Україні.

Посилання на чат: https://t.me/+Uwb2IiL2F2LedA7f

Київські волонтери готові цілодобово й безкоштовно надавати допомогу пухнастикам.

Загони для порятунку тваринок працюють і на лівому, і на правому березі столиці.

Аби отримати допомогу для улюбленця, достатньо заповнити спеціальну форму або ж зателефонувати за номером +380635735663.

Волонтери рятують і тих, кого залишили напризволяще, а також шукають подальший притулок для тваринок, тож не будьте байдужими.

Якщо бачите покинуту тварину, звертайтеся за допомогою.

Кілька ваших простих кроків можуть урятувати їй життя!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перетнути кордон із твариною.

Фото: Pexels

