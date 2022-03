Перелом кісток: ознаки і як надати першу допомогу

Що робити при переломі: алгоритм дій.

Внаслідок падіння чи удару можна отримати вивих чи забій. Однак наслідки можуть бути серйознішими – перелом кістки.

Центрі громадського здоров’я України розповідають, якою має бути перша допомога при переломі.

Читай та запам’ятовуй. Ці знання можуть врятувати життя!

Як зрозуміти, що це перелом кістки:

Відкритому перелому характерний: біль, наявність рани у місці перелому та кровотеча, неприродне положення кінцівки, хрускіт у місці перелому та уламки кістки в рані.

Закритий перелом має ті ж симптоми, проте відсутня рана. На місці перелому утворюється гематома, кінцівка збільшується в об’ємі.

Перша допомога під час переломів передбачає послідовність таких дій:

1. Швидко огляньте постраждалого для визначення, чи він притомний і дихає;

2. Самостійно (або попросіть когось) викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

3. Якщо в постраждалого відсутнє дихання, негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію;

4. Визначте характер перелому — відкритий чи закритий;

5. Контролюйте будь-яку кровотечу та прикрийте будь-які рани;

6. Попросіть пацієнта залишатись нерухомим.

У випадку закритого перелому потрібно:

До прибуття екстреної медичної допомоги постійно наглядайте за травмованою людиною.

