Перелом кісток: ознаки і як надати першу допомогу

Що робити при переломі: алгоритм дій.

Внаслідок падіння чи удару можна отримати вивих чи забій. Однак наслідки можуть бути серйознішими – перелом кістки.

Центрі громадського здоров’я України розповідають, якою має бути перша допомога при переломі.

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Перша допомога при переломах

Ознаки та симптоми перелому кісток.

Як зрозуміти, що це перелом кістки:

інтенсивний біль у пошкодженій ділянці, який посилюється під час руху;

оніміння в області травми;

набряк тканин або видима деформація в області травми;

кістка виступає через шкіру;

сильна кровотеча в місці травми;

зміна кольору шкіри і синці.

Відкритому перелому характерний: біль, наявність рани у місці перелому та кровотеча, неприродне положення кінцівки, хрускіт у місці перелому та уламки кістки в рані.

Закритий перелом має ті ж симптоми, проте відсутня рана. На місці перелому утворюється гематома, кінцівка збільшується в об’ємі.

Принципи надання першої домедичної допомоги у разі переломів кісток

Перша допомога під час переломів передбачає послідовність таких дій:

1. Швидко огляньте постраждалого для визначення, чи він притомний і дихає;

2. Самостійно (або попросіть когось) викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

3. Якщо в постраждалого відсутнє дихання, негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію;

4. Визначте характер перелому — відкритий чи закритий;

5. Контролюйте будь-яку кровотечу та прикрийте будь-які рани;

6. Попросіть пацієнта залишатись нерухомим.

Алгоритм дій при ознаках відкритого перелому

Звільніть рану від одягу, розріжте одяг над раною (за можливості, по шву) і визначте, чи потрібно накладати джгут на кінцівку для зупинки кровотечі;

За наявності артеріальної кровотечі накладіть джгут вище рани, але не в ділянці перелому;

Накладіть чисту, стерильну пов’язку на рану;

Допоможіть постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю;

Іммобілізуйте (знерухомте) пошкоджену кінцівку за допомогою шин чи підручних засобів;

Укрийте постраждалого теплими речами/термопокривалом;

Забезпечте постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

За необхідності дайте постраждалому знеболювальний засіб;

Надайте постраждалому психологічну підтримку, заспокоюйте.

Алгоритм дій при ознаках закритого перелому

У випадку закритого перелому потрібно:

Допоможіть постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю; Іммобілізуйте (знерухомте) пошкоджену кінцівку за допомогою шин чи підручних засобів; Укрийте постраждалого теплими речами/термопокривалом; Забезпечте постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; За необхідності дайте постраждалому знеболювальний засіб; Надайте постраждалому психологічну підтримку, заспокойте.

До прибуття екстреної медичної допомоги постійно наглядайте за травмованою людиною.

Нагадаємо раніше ми розповідали, як надати першу допомогу при серцевому нападі.

Фото: Рexels

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