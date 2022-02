Невідкладна допомога. Як правильно проводити серцево-легеневу реабілітацію

Реанімаційні заходи при раптовій зупинці серця мають надзвичайно величезне значення.

Вони можуть повернути людину до життя.

В екстремальній ситуації дуже важливо не розгубитися, не панікувати, а послідовно і правильно надавати допомогу потерпілому.

Ранок у Великому Місті розповідає, як проводити серцево-легеневу реанімацію.

Якщо помітили людину, яка потребує допомогу, потрібно:

Якщо потерпілий не реагує, перевірте дихання. Щоб перевірити дихання, потрібно звільнити прохідність дихальних шляхів.

У людини без свідомості язик може западати назад і блокувати дихальні шляхи.

Щоб цього не допустити:

Слухайте дихання постраждалого: відчувайте подих на своїй щоці.

Робіть це приблизно 10 секунд, щоб визначити наявність нормального дихання.

Переведіть хворого у положення на спині на плоскій твердій поверхні.

Покладіть одне зап’ястя на друге. Пальці сплетіть.

Руки у ліктях випрямте.

Покладіть основу долоні одної руки на центр грудної клітки постраждалого.

Не спирайтесь на людину.

Тисніть на грудину як мінімум на глибину 5 см, але не більш ніж 6 см.

Після кожної компресії звільняйте грудину від тиску, але не відривайте руки від грудної клітки.

Натискайте з частотою 30 компресій на 100–120/хв (≈2 рази на секунду).

У дорослих осіб розпочніть від 30 натискань на грудину.

Потім вказівним і великим пальцем руки затисніть ніс постраждалого і відкрийте рот.

Наберіть повітря в легені і зімкніть своїми губами губи людини, щоб це було герметично.

Зробіть видих тривалістю 1 секунда і паралельно дивіться чи підіймаються стінки грудини у непритомного.

Повторіть ще 1 раз.

Продовжуйте робити 30 компресій.

Чергуйте натискання на грудину та штучне дихання. 30 компресій – 2 вдиху.

Важливо! Якщо постраждалий – чужа для вас людина, а ви не маєте маски-клапана для безпечних вдихів, ви можете не робити штучне дихання. Проводьте лише компресії на грудину з частотою 100–120.

Ви маєте робити серцево-легеневу реанімацію, але зазвичай самої лише реанімації не достатньо для відновлення нормального ритму серця.

Натисками ви механічно відновлюєте кровообіг, щоб не допустити біологічної смерті мозку, але лише дефібрилятор зможе зняти фібриляцію шлуночків.

Тому варто чекати на приїзд медиків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де здати кров у Києві.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.