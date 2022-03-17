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ICTV Ранок 17.03.2022 08:58
17.03.2022 08:58
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Виїзд дитини за кордон: що потрібно знати батькам

Виїзд дитини за кордон: що потрібно знати батькам

Хто може вивезти дитину за кордон під час війни.

За даними ООН, після вторгнення Росії 24 лютого, з України виїхали понад 3 мільйони людей. Із них 1,4 мільйона — діти.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує правила перетину кордону для дітей віком до 16 років.

Як вивезти дитину за кордон

Дитину може супроводжувати один із батьків, баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків.

Для виїзду в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима мають бути наявні документи, що підтверджують сімейні зв’язки особи, що супроводжує з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо)

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Якщо дитина перетинає кордон, яка не є родичем — особі, що супроводжує потрібно мати нотаріально посвідчену згоду одного з батьків на виїзд.

Завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про легальний перетин кордонів у різних країнах.

Фото: Unsplash

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Теги: виїзд за кордон, Діти
17.03.2022 08:58
Джерело: Центр протидії дезінформації



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