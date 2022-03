Стосунки на паузі? Як говорити з родичами з Росії про війну

Як говорити із родичами з Росії про війну в Україні.

Чимало українців мають друзів та рідних в Росії.

Однак через війну дехто втрачає з ними зв’язок, адже вони мають протилежне розуміння війни.

Кризовий психолог Мартін Лазицький із Сум надав поради українцям, як спілкуватися з росіянами про війну.

Варто зберігати свій психологічний стан в нормі.

Якщо ви морально розхитані — ви не можете раціонально мислити та приймати рішення.

Добре, якщо співрозмовник цінує ваше спілкування та адекватно реагує моменти зі “стопом”.

Якщо людина починає свідомо чи несвідомо нав’язувати вам свою думку з тієї сторони, ви маєте право сказати “стоп” та людина, якщо вона вас поважає, якщо вона вас цінує, має припинити це робити.

Важливо проговорити всі ці правила нового спілкування на початку, тобто, у вас завжди має бути слово “стоп”.

Якщо раніше ви могли розділяти спільні цінності, у вас могли бути спільні враження та захоплення — це не зобов’язує вас ні до чого.

Ви маєте право припинити розмову, якщо інша людина вас в тривогу та депресивні стани.

Нормально не мати в собі сил продовжувати спілкування.

Однак якщо людина для вас важлива, можна попросити поставити відносини на “паузу”.

Скажіть, що для вас це спілкування є не ресурсним, ви не можете впоратися з усім тим інформаційним потоком, який йде від людини, навіть несвідомо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зберегти віру в перемогу.

Фото: Рexels

