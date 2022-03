Не здаватися попри все: як зберегти віру в перемогу

Як не опускати руки під час бойових дій?

Страшна війна неабияк знесилює українців.

Кажуть, що людина звикає до всього.

Проте до таких обставин звикнути просто неможливо: ніхто не може сприймати нормально смерті тисяч невинних людей.

Через постійні обстріли, стрес та паніку часом може здаватися, що це жахіття триватиме вічно.

Проте здаватися ще зарано, нам зараз навпаки потрібно черпати натхнення для подальшої боротьби.

Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька в Телеграм-каналі Психологічна підтримка розповіла, як знайти в собі сили під час бойових дій.

Окупанти всіма силами намагаються зламати українців, розповсюджуючи фейки.

Аби не потрапити на їхній гачок, слід читати новини тільки в правдивих джерелах, що оперують реальними фактами про перемоги нашої армії.

Попри страх і невпевненість у майбутньому, варто будувати плани.

Обдумуйте, чим ви займатиметесь після перемоги.

Бойові дії назавжди змінили наші цінності й багатьох підштовхнули до чогось нового, тож тепер варто детально розпланувати наші дії на мирне майбутнє.

Частіше говоріть про перемогу стверджувально.

Замість “якщо ми знищимо ворога” кажіть “коли ми переможемо, після перемоги”.

Саме такі твердження допомагають зберігати впевненість у поразці окупантів.

Негативні почуття можна спрямувати на щось хороше.

Саме лють акумулює сили на протидію окупантам, а вдячність нашим захисникам підживлює впевненість у майбутньому.

Кожен із нас може наблизити перемогу.

Займайтеся волонтерством, країні зараз неабияк потрібна наша допомога.

Готуйте їжу, збирайте кошти на допомогу військовим, плетіть маскувальні сітки для танків, доставляйте ліки стареньким людям.

Робота допоможе відволіктися й підсилить віру в те, що все неодмінно закінчиться добре для України.

Не забувайте підтримувати й близьких: допомагайте з хатніми справами, розмовляйте про те, що їх непокоїть.

Сьогодні наша віра базується на впевненості в ЗСУ, теробороні й волонтерах, які щохвилини наближують нашу перемогу.

Довіряйте Україні, адже вона ще ніколи не здавалася без бою!

