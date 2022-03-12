Чим не можна ділитися в соцмережах під час війни – пам’ятка для мирного населення

Як допомогти Батьківщині й зашкодити ворогу під час війни?
Жахлива війна торкнулася кожного українця.
Мільйони людей страждають через путінські амбіції й прощаються зі своїми домівками на невизначений термін.
У складні часи так хочеться кричати на весь світ про свій біль, та ділитися можна далеко не будь-якою інформацією.
Розповідаємо, чого не можна публікувати в соцмережах у період бойових дій, а які повідомлення навпаки допоможуть знешкодити ворога.
Правила для цивільних у період війни, що допоможуть швидше перемогти окупантів
Чим не можна ділитися в соцмережах?
- персональними даними військових, що зараз перебувають у зонах активних бойових дій
- інформацією про українські війська, а також про переміщення нашої техніки
- знаками й географічними вказівниками, що можуть допомогти ворогові зорієнтуватися на місцевості
- спеціальними позначками й знаками ідентифікаціями
- номерними знаками техніки ЗСУ
- кадрами з місця бомбардувань та обстрілів одразу після нападу окупантів
- інформацією про черги й натовпи людей у конкретних місцях
На що звертати особливу увагу при зустрічі з підозрілими особами?
Вороги найчастіше погано орієнтуються на місцевості, ставлять дивні мітки на дорогах або будівлях, мають російський акцент, знімають і фотографують місцевість та вказівники, а також просять зателефонувати з телефонів цивільних.
Чого не можна робити?
За жодних обставин не підказуй дорогу підозрілим людям.
Не намагайся сфотографувати їх або зняти на камеру, адже вони можуть бути озброєними й у будь-який момент завдати удар.Також по темі: Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни Як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв'язку Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу
Якщо незнайомець, що не схожий на працівника поліції або члена тероборони, просить показати документи — ввічливо відмовляйся.
Не давай зателефонувати зі свого телефона.
Якщо ворогу таки вдалося здійснити дзвінок — одразу фіксуй цей номер і передавай дані в поліцію.
Як правильно описувати диверсантів у поліції?
Щоб окупантів швидше знайшли, укажіть:
- де ви їх бачили
- у якому напрямку вони пішли
- скільки саме підозрілих людей ви зустріли
- про що вони розмовляли між собою та з вами
- які особливі прикмети вони мали (одяг, зачіска, шрами, татуювання і т.д.)
- якщо вороги пересувалися на автівці, укажіть її колір, марку й номерні знаки
Усю вказану інформацію можна повідомити теробороні, поліції за номером 102 або ж у спеціальний чат-бот в Телеграмі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працює чатбот STOP Russian War.
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