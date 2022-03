Чим не можна ділитися в соцмережах під час війни – пам’ятка для мирного населення

Як допомогти Батьківщині й зашкодити ворогу під час війни?

Жахлива війна торкнулася кожного українця.

Мільйони людей страждають через путінські амбіції й прощаються зі своїми домівками на невизначений термін.

У складні часи так хочеться кричати на весь світ про свій біль, та ділитися можна далеко не будь-якою інформацією.

Розповідаємо, чого не можна публікувати в соцмережах у період бойових дій, а які повідомлення навпаки допоможуть знешкодити ворога.

Вороги найчастіше погано орієнтуються на місцевості, ставлять дивні мітки на дорогах або будівлях, мають російський акцент, знімають і фотографують місцевість та вказівники, а також просять зателефонувати з телефонів цивільних.

За жодних обставин не підказуй дорогу підозрілим людям.

Не намагайся сфотографувати їх або зняти на камеру, адже вони можуть бути озброєними й у будь-який момент завдати удар.

Якщо незнайомець, що не схожий на працівника поліції або члена тероборони, просить показати документи — ввічливо відмовляйся.

Не давай зателефонувати зі свого телефона.

Якщо ворогу таки вдалося здійснити дзвінок — одразу фіксуй цей номер і передавай дані в поліцію.

Щоб окупантів швидше знайшли, укажіть:

Усю вказану інформацію можна повідомити теробороні, поліції за номером 102 або ж у спеціальний чат-бот в Телеграмі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працює чатбот STOP Russian War.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.