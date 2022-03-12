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ICTV Ранок 12.03.2022 11:15
12.03.2022 11:15
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Чим не можна ділитися в соцмережах під час війни – пам’ятка для мирного населення

Чим не можна ділитися в соцмережах під час війни – пам’ятка для мирного населення

Як допомогти Батьківщині й зашкодити ворогу під час війни?

Жахлива війна торкнулася кожного українця.

Мільйони людей страждають через путінські амбіції й прощаються зі своїми домівками на невизначений термін.

У складні часи так хочеться кричати на весь світ про свій біль, та ділитися можна далеко не будь-якою інформацією.

Розповідаємо, чого не можна публікувати в соцмережах у період бойових дій, а які повідомлення навпаки допоможуть знешкодити ворога.

Правила для цивільних у період війни, що допоможуть швидше перемогти окупантів

Чим не можна ділитися в соцмережах?

  • персональними даними військових, що зараз перебувають у зонах активних бойових дій
  • інформацією про українські війська, а також про переміщення нашої техніки
  • знаками й географічними вказівниками, що можуть допомогти ворогові зорієнтуватися на місцевості
  • спеціальними позначками й знаками ідентифікаціями
  • номерними знаками техніки ЗСУ
  • кадрами з місця бомбардувань та обстрілів одразу після нападу окупантів
  • інформацією про черги й натовпи людей у конкретних місцях

На що звертати особливу увагу при зустрічі з підозрілими особами?

Вороги найчастіше погано орієнтуються на місцевості, ставлять дивні мітки на дорогах або будівлях, мають російський акцент, знімають і фотографують місцевість та вказівники, а також просять зателефонувати з телефонів цивільних.

Чого не можна робити?

За жодних обставин не підказуй дорогу підозрілим людям.

Не намагайся сфотографувати їх або зняти на камеру, адже вони можуть бути озброєними й у будь-який момент завдати удар.

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Якщо незнайомець, що не схожий на працівника поліції або члена тероборони, просить показати документи — ввічливо відмовляйся.

Не давай зателефонувати зі свого телефона.

Якщо ворогу таки вдалося здійснити дзвінок — одразу фіксуй цей номер і передавай дані в поліцію.

Як правильно описувати диверсантів у поліції? 

Щоб окупантів швидше знайшли, укажіть:

  • де ви їх бачили
  • у якому напрямку вони пішли
  • скільки саме підозрілих людей ви зустріли
  • про що вони розмовляли між собою та з вами
  • які особливі прикмети вони мали (одяг, зачіска, шрами, татуювання і т.д.)
  • якщо вороги пересувалися на автівці, укажіть її колір, марку й номерні знаки

Усю вказану інформацію можна повідомити теробороні, поліції за номером 102 або ж у спеціальний чат-бот в Телеграмі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працює чатбот STOP Russian War.

Фото: Pexels 

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Теги: війна в Україні, диверсанти
12.03.2022 11:15
Джерело: Вікна.tv



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