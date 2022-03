Як не потрапити до торгівців людьми: пам’ятка під час війни

Як не стати жертвою торгівлі людьми?

Війна змусила мільйони українців тікати з рідних домівок, аби зберегти життя.

У шоковому стані, спричиненому бойовими діями, нам важко концентрувати увагу на важливих речах.

Паніка й страх — найкращі помічники для зловмисників, які чатують на своїх жертв навіть у такі непрості часи.

Центр протидії дезінформації при РНБО України на своєму каналі в Телеграмі розповів, на що слід звертати увагу при переїзді, аби не стати жертвою торгівців людьми.

Детальніше читай у матеріалі, аби не потрапити на гачок шахраїв.

Більшість думає, що торгівля людьми була можлива тільки в середньовіччі.

На жаль, ця форма рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через експлуатацію та контроль існує й у сучасному світі.

Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей.

Торгівля людьми також існує у формі сексуального рабства, примусового жебрацтва та навіть вилучення органів.

Як не потрапити в рабство:

За можливості якомога менше спілкуйтеся з незнайомцями та не довіряйте сумнівним людям.

Декілька разів думайте перед тим, як погодитися на якусь пропозицію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості легального перетину кордону в різних країнах.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.