Як не потрапити до торгівців людьми: пам’ятка під час війни

Як не стати жертвою торгівлі людьми?
Війна змусила мільйони українців тікати з рідних домівок, аби зберегти життя.
У шоковому стані, спричиненому бойовими діями, нам важко концентрувати увагу на важливих речах.
Паніка й страх — найкращі помічники для зловмисників, які чатують на своїх жертв навіть у такі непрості часи.
Центр протидії дезінформації при РНБО України на своєму каналі в Телеграмі розповів, на що слід звертати увагу при переїзді, аби не стати жертвою торгівців людьми.
Детальніше читай у матеріалі, аби не потрапити на гачок шахраїв.
Як не стати жертвою торгівців людьми в період війни?
Більшість думає, що торгівля людьми була можлива тільки в середньовіччі.
На жаль, ця форма рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через експлуатацію та контроль існує й у сучасному світі.
Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей.
Торгівля людьми також існує у формі сексуального рабства, примусового жебрацтва та навіть вилучення органів.Також по темі: Куди звертатися біженцям у Львові: пам'ятка для вимушених переселенців Виживання в умовах війни: пам'ятка від Нацполіції Кому телефонувати й куди бігти: пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
Як не потрапити в рабство:
- обов’язково повідомляйте рідним про свої переміщення та підтримуйте зв’язок
- не давайте свої оригінали документів стороннім особам, а копії покладіть у різні місця
- не беріть гроші в борг у незнайомих людей
- за жодних обставин не погоджуйтеся на сумнівну роботу
- заздалегідь запам’ятайте номери екстрених служб. Наприклад, у ЄС потрібно телефонувати на номер 112
За можливості якомога менше спілкуйтеся з незнайомцями та не довіряйте сумнівним людям.
Декілька разів думайте перед тим, як погодитися на якусь пропозицію.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості легального перетину кордону в різних країнах.
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