Виживання в умовах війни: пам’ятка від Нацполіції

Ситуація щодо російського вторгнення.
З 24 лютого 2022 року, через вторгнення російських військових, українці зміщені жити в умовах війни та повсякчас турбуватись про безпеку свого життя.
Національна поліція України створила інструкцію, як діяти в критичних ситуаціях.
Дивіться, читайте та запам’ятовуйте!
Як організувати укриття вдома
Мешканцям багатоповерхових будинків варто знати про безпечні місця.
Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.
У разі виникнення повітряної загрози потрібно спуститись на два поверхи нижче.
Підвальні приміщення в будинку (якщо це не бомбосховища) також небезпечні.
Існує висока ймовірність опинитися під звалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.
З першого по треті поверхи житлових будинків небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних боїв.
Сигнали сирен
Сирена, що переривається означає «Увага всім!».
Безперервний сигнал тривоги означає небезпеку з повітря.
В такому випадку потрібно негайно йти в бомбосховище чи знайти укриття.
Варто слідкувати за інформаційними каналами телебачення чи радіо. Вони передають актуальну інформацію.
Також можна завантажити додаток “повітряна тривога”, куди миттєво приходять сповіщення.
Як організувати безпечне місце у квартирі
Найбільш безпечно знаходитись в будинку чи квартирі за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.
Також можна ховатись у ванній кімнаті, за умови, якщо там відсутній газовий котел.
Важливі рекомендації:
1. Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.
2. Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.
3. Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.
Що взяти з собою в бомбосховище
1. Запас їжі мінімум на 2 доби. Краще брати швидкого приготування.
2. Запас води – 3 літри на одну людину.
3. Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності).
4. Свисток (можна навіть дитячий).
5. Ліхтарик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як врятуватись під час обвалу.
Фото: Unsplash