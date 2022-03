Виживання в умовах війни: пам’ятка від Нацполіції

Ситуація щодо російського вторгнення.

З 24 лютого 2022 року, через вторгнення російських військових, українці зміщені жити в умовах війни та повсякчас турбуватись про безпеку свого життя.

Національна поліція України створила інструкцію, як діяти в критичних ситуаціях.

Дивіться, читайте та запам’ятовуйте!

Мешканцям багатоповерхових будинків варто знати про безпечні місця.

Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.

У разі виникнення повітряної загрози потрібно спуститись на два поверхи нижче.

Існує висока ймовірність опинитися під звалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.

З першого по треті поверхи житлових будинків небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних боїв.

Сирена, що переривається означає «Увага всім!».

Безперервний сигнал тривоги означає небезпеку з повітря.

Варто слідкувати за інформаційними каналами телебачення чи радіо. Вони передають актуальну інформацію.

Також можна завантажити додаток “повітряна тривога”, куди миттєво приходять сповіщення.

Найбільш безпечно знаходитись в будинку чи квартирі за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.

Також можна ховатись у ванній кімнаті, за умови, якщо там відсутній газовий котел.

Важливі рекомендації:

1. Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.

2. Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.

3. Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.

1. Запас їжі мінімум на 2 доби. Краще брати швидкого приготування.

2. Запас води – 3 літри на одну людину.

3. Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності).

4. Свисток (можна навіть дитячий).

5. Ліхтарик.

