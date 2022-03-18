Як і де цивільні можуть легально отримати зброю під час війни?

Як цивільні можуть отримати зброю під час бойових дій?
Окупанти хотіли зламати українців, проте своїми діями лише розпалили наш бойовий дух.
Тисячі чоловіків вступили до тероборони, а наші вірні захисники в ЗСУ готові боротися до останнього подиху за волю Батьківщини.
Осторонь не залишаються й цивільні.
Чимало людей бажають отримати зброю, аби власноруч за потреби зупиняти загарбників.
Міністерство юстиції роз’яснило, як отримати зброю під час війни та коли її повертати назад.
Детальніше читай у матеріалі.
Усе, що потрібно знати про зброю для цивільних під час війни
Спеціальний закон
Від початку березня цього року право цивільних на зброю в умовах війни закріпили на найвищому рівні.
Відповідно до нового закону кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.
Тобто, мирне населення може використовувати зброю для оборони від загарбників так само як і військові.
Коли повертати зброю?
Слід наголосити на тому, що вся зброя видається тимчасово.
Віддати її слід протягом 10 днів після перемоги у війни або ж після того, як закінчиться термін дії воєнного стану.
Яку зброю можуть отримати цивільні?
Оборонятися від російських військових можна:
- іменною вогнепальною зброєю;
- пістолетами, револьверами, гвинтівками та гладкоствольною зброєю;
- мисливською нарізною зброєю;
- комбінованою зброєю.
У Мін’юсті також наголосили на тому, що з цивільних зняли відповідальність за використання вогнепальної зброї з вищенаведеного списку проти окупантів.
Як і де отримати зброю?
Аби стати тимчасовим власником зброї, слід звернутися до управління Національної поліції у вашій області чи місті.
Список необхідних документів:
- Документ, що посвідчує особу та його копія, завірена власноруч
- Копія військового квитка посвідчення учасника війни чи учасника бойових дій за наявності
- Письмова заява про участь у боротьбі з військовою агресією та видачу вогнепальної зброї й боєприпасів до неї.
Розгляд заяви поліцією займає приблизно добу.Також по темі: План дій на всі випадки: пам'ятка містянина в період війни Виживання в умовах війни: пам'ятка від Нацполіції Чим не можна ділитися в соцмережах під час війни - пам'ятка для мирного населення
Хто не може отримати зброю?
Не видадуть зброю неповнолітнім, недієздатним особам або особам з обмеженою дієздатністю, а також цивільним, що вже отримали зброю від держави.
Однак якщо ви втратили зброю під час боротьби з російськими загарбниками, можна подати заяву про втрату зброї та згодом отримати нову.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.
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