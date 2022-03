Як і де цивільні можуть легально отримати зброю під час війни?

Як цивільні можуть отримати зброю під час бойових дій?

Окупанти хотіли зламати українців, проте своїми діями лише розпалили наш бойовий дух.

Тисячі чоловіків вступили до тероборони, а наші вірні захисники в ЗСУ готові боротися до останнього подиху за волю Батьківщини.

Осторонь не залишаються й цивільні.

Чимало людей бажають отримати зброю, аби власноруч за потреби зупиняти загарбників.

Міністерство юстиції роз’яснило, як отримати зброю під час війни та коли її повертати назад.

Детальніше читай у матеріалі.

Від початку березня цього року право цивільних на зброю в умовах війни закріпили на найвищому рівні.

Відповідно до нового закону кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.

Тобто, мирне населення може використовувати зброю для оборони від загарбників так само як і військові.

Слід наголосити на тому, що вся зброя видається тимчасово.

Віддати її слід протягом 10 днів після перемоги у війни або ж після того, як закінчиться термін дії воєнного стану.

Оборонятися від російських військових можна:

У Мін’юсті також наголосили на тому, що з цивільних зняли відповідальність за використання вогнепальної зброї з вищенаведеного списку проти окупантів.

Аби стати тимчасовим власником зброї, слід звернутися до управління Національної поліції у вашій області чи місті.

Список необхідних документів:

Розгляд заяви поліцією займає приблизно добу.

Не видадуть зброю неповнолітнім, недієздатним особам або особам з обмеженою дієздатністю, а також цивільним, що вже отримали зброю від держави.

Однак якщо ви втратили зброю під час боротьби з російськими загарбниками, можна подати заяву про втрату зброї та згодом отримати нову.

Фото: Unsplash

