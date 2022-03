План дій на всі випадки: пам’ятка містянина в період війни

Що робити жителям міст у разі надзвичайних ситуацій?

Війна змусила нас серйозніше ставитися до своєї безпеки й життя.

За останніх два тижні українці вивчили, мабуть, більше правил безпеки, аніж за все життя.

У такі непрості часи дійсно важливо бути готовими до будь-якого перебігу подій, адже окупанти підступні й жорстокі.

Офіс Омбудсмана України опублікував найважливіші рекомендації для різних випадків, що допоможуть зберегти життя.

На жаль, багатьом українцям у Київській області вже довелося побувати в такій ситуації.

Якщо ви розумієте, що місто оточене й на допомогу доведеться чекати довго, заздалегідь потурбуйтеся про запаси води (питної й для побутових потреб) та їжі, що довго не псується.

Варто підготувати й міцний пакет або контейнер, аби за потреби збирати туди дощову воду або сніг.

Не забудьте й про павербанк та альтернативні засоби освітлення: ліхтарики, свічки, сірники й т.д.

Аби вижити, гуртуйтеся із сусідами: обмінюйтеся інформацією, одягом, їжею.

Не забувайте й про тривожну валізу, яка завжди має бути поруч із вами в екстрених ситуаціях.

До речі, під час евакуації з захопленого міста може знадобитися біла марля або пов’язка, аби позначати мирне населення.

По-перше, потурбуйтеся про безпеку дітей, які перебувають поряд із вами: забороняйте їм наближатися до невідомого предмета.

По-друге, не намагайтеся взяти до рук підозрілу річ самостійно.

Відійдіть якомога далі від знахідки, сфотографуйте її або зніміть на відео, а потім зателефонуйте у відповідні служби за номерами 101 або 102.

Першочергово слід потурбуватися про захист дихальних шляхів: знайдіть протигаз, ватно-марлеву пов’язку чи респіратор.

Закрийте всі джерела вуличного повітря в оселі, заклейте щілини у вікнах скотчем.

Якщо необхідно вийти на вулицю, захистіть усі відкриті ділянки тіла, а також нічого не торкайтеся.

Ранок у Великому місті вже розповідав, як діяти, якщо ворог атакує хімічною зброєю або спричинить аварію на підприємстві.

Бережіть себе, заздалегідь плануйте кожен крок на будь-який випадок життя й вірте в нашу перемогу!

