Бойкотуємо ворогів: як розпізнати російські товари, аби не купувати їх

Як розпізнати товари країни-агресора, аби випадково не купити їх?
Підступні окупанти вже понад 20 днів намагаються зламати українців, та їм ніколи не вдасться.
Кожен громадянин продовжує вперто чинити опір, адже більшість людей у нашій країні готові полягти за свободу, на відміну від росіян.
Україна вже бойкотувала російські ЗМІ та блогерів, що поширюють пропаганду агресії.
Зараз настав час завдати ще одного товару й назавжди відмовитися від товарів терористів.
Центр протидії дезінформації опублікував у своєму Телеграм-каналі декілька порад, що допоможуть розпізнати товари російського виробництва й оминати їх.
Як розпізнати російські товари, аби не купувати їх?
Вчимося визначати походження товарів за штрих-кодом
Всеукраїнська акція “Не купуй російське” розпочалася ще в 2014 році, та зараз вона набирає обертів.
У магазинах слід звертати увагу на штрих-коди товарів.
Розпізнати російську продукцію дуже просто: вона помаркована штрих-кодами, що починаються з цифр 46.
Третя цифра може варіюватися від 0 до 9.Також по темі: Блокуємо ворожі ресурси: як поскаржитися на акаунти в Telegram або Instagram Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту Блокуйте їхні сторінки! Ці артисти підтримують "рускій мір" і війну проти України
Спеціальний додаток
Українські програмісти вирішили допомогти покупцям і розробили спеціальний додаток, що сканує товари ще й за QR-кодом.
Усе, що потрібно зробити користувачам — відкрити програму, навести камеру на штрих-код або QR-код та отримати всю потрібну інформацію про країну-виробника товару.
Завантажити додаток можна на Android, а також на iOS.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ворожі YouTube-канали варто блокувати.
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