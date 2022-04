Бойкотуємо ворогів: як розпізнати російські товари, аби не купувати їх

Як розпізнати товари країни-агресора, аби випадково не купити їх?

Підступні окупанти вже понад 20 днів намагаються зламати українців, та їм ніколи не вдасться.

Кожен громадянин продовжує вперто чинити опір, адже більшість людей у нашій країні готові полягти за свободу, на відміну від росіян.

Україна вже бойкотувала російські ЗМІ та блогерів, що поширюють пропаганду агресії.

Зараз настав час завдати ще одного товару й назавжди відмовитися від товарів терористів.

Центр протидії дезінформації опублікував у своєму Телеграм-каналі декілька порад, що допоможуть розпізнати товари російського виробництва й оминати їх.

Всеукраїнська акція “Не купуй російське” розпочалася ще в 2014 році, та зараз вона набирає обертів.

У магазинах слід звертати увагу на штрих-коди товарів.

Розпізнати російську продукцію дуже просто: вона помаркована штрих-кодами, що починаються з цифр 46.

Третя цифра може варіюватися від 0 до 9.

Українські програмісти вирішили допомогти покупцям і розробили спеціальний додаток, що сканує товари ще й за QR-кодом.

Усе, що потрібно зробити користувачам — відкрити програму, навести камеру на штрих-код або QR-код та отримати всю потрібну інформацію про країну-виробника товару.

Завантажити додаток можна на Android, а також на iOS.

