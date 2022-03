Гуманітарна пошта. Як безкоштовно відправити допомогу з-за кордону в Україну

Як працює безкоштовна гуманітарна пошта?

Українці неабияк згуртувалися під час війни.

Небайдужі громадяни намагаються допомогти будь-чим, аби наблизити омріяну допомогу.

Мільйони українців, що вимушено виїхали закордон або проживають там давно, також не залишаються осторонь.

Український поштовий сервіс Meest надав їм можливість безкоштовно відправляти гуманітарну допомогу, аби підтримати українців, які зараз особливо потребують речей або продуктів.

Розповідаємо, як надіслати допомогу в Україну з-за кордону.

Відправку гуманітарної допомоги здійснити можна з Канади, США, Польщі, Італії, Греції, Німеччини, Франції та Великобританії.

Для цього потрібно звернутися в представництво.

Компанія надішле посилки в найкоротший термін і доправить їх до сервісів, що відповідають за доставку в Україні.

Перед тим, як надіслати вантаж, варто звернути особливу увагу на упакування:

Гуманітарну допомогу доправляють на склад компанії у Львові, а потім передають Львівській військовій адміністрації, що сортує посилки й передає акредитованим благодійним організаціям з усіх куточків України.

Допомогу передають і таким благодійним фондам, як «Відкриті Очі», «Повернись живим», «Крила надії», «Відродження захисників України», Львівському обласному шпиталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, Львівському обласному клінічному перинатальному центру, Військово-медичному клінічному центру Західного регіону та іншим.



Meest уже встиг доставити понад 1500 тонн гуманітарної допомоги від початку війни, тож сумніватися в чесності організації не доводиться.

Усю необхідну інформацію також можна дізнатися на інформаційній лінії гуманітарної пошти Meest — 067 373 5343, 050 373 5343

Вона працює з 08:00 до 20:00.

Усі охочі також можуть надіслати запитання або пропозиції на електронну пошту helpua@meest.com

Головне фото: Pexels

