Залишилися без даху над головою. Знаменитості, будинки яких постраждали від російських загарбників

У кого з українських зірок окупанти обстріляли дім?

Нахабні окупанти не шкодують нікого.

Вони знищують будинки мирного населення, убивають невинних дітей та не цураються цілитися навіть у пологові будинки.

Тисячі людей через російських військових, для яких не існує моральних норм, залишилися без даху над головою.

Не оминуло горе й декого з українських зірок.

Розповідаємо, кому з популярних українців доведеться відбудовувати оселі після закінчення війни.

Українські зірки, оселі яких постраждали від обстрілів

Ігор Кондратюк

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк отримав від окупантів незвичний “подарунок” на ювілей.

Свій 60-й день народження ведучий зустрів на заході України.

14 березня російські загарбники влучили в його будинок під Києвом, про що він дізнався від сусідів.

— Сусіди подзвонили, тому що вони це побачити. Прилетіло також і в ліс, який поблизу нас. Спочатку вони загасили пожежу в лісі, а потім повідомили мені, що у нас з будинком проблеми. Я виклав пост як ілюстрацію того, що рашисти обстрілюють не військові бази, не аеродроми, і вони не воюють з українською армією, — заявив Ігор в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він також наголосив на тому, що російські військові — справжні боягузи, яким немає прощення.

Наразі відомо, що в будинку повибивало вікна й пошкодився фасад.

Ілона Гвоздьова

Зачепило й будинок відомої української танцівниці Ілони Гвоздьової.

Після того, як снаряд влучив у її оселю, вона написала емоційний пост, а також виклала кілька сторіз, у яких засудила дії окупантів.

— Що ж ви робите, покидьки? Це мирний район, ніяких стратегічних об’єктів тут немає. Ця війна дуже скоро позначиться на ваших життях: ваших чоловіків та дітей заберуть воювати в Україні, ви втратите роботу й не купите техніку, — заявила танцівниця у свому дописі в Інстаграм.

Гвоздьова також звернулася до людей, чиї мізки промиті пропагандою та закликала їх більше ніколи не говорити, що українці обстрілюють самих себе.

Біль і відчай Ілони зараз відчувають сотні українців, які так само залишаються без даху над головою.

Євген Синельников

Продюсер та ведучий популярного шоу “Орел і решка” під час війни опинився в епіцентрі бойових дій.

Йому разом із сином вдалося вирватися з пекла, що відбувалося в Бучі під Києвом, лише за два тижні після початку жахливих подій.

— Авіація, кадировці, артилерія, зустріч із ворогом у своєму будинку віч-на-віч… Я завжди казав синові: дивись туди, дивись сюди, як гарно… Вперше в житті цього разу, коли ми їхали через Бучу та Гостомель, я просив його закрити очі, тому що це навіть для дорослої психіки дуже тяжко, — заявив Євген у своєму ролику на сторінці в Інстаграмі.

Синельникову завдяки зеленому коридору вдалося вирватися живим, проте його будинок зазнав руйнувань.

Та попри матеріальні втрати, продюсер продовжує радіти тому, що залишився живим.

Юрій Фалеса

16 березня російські снаряди влучили в Подільський район Києва, де розташований будинок українського продюсера Юрія Фалеси.

В оселі Юрія повибивало вікна та пошкодився фасад.

Рятувальники встигли швидко ліквідувати пожежу, проте відбудовувати будівлю все одно доведеться.

— Ні дому, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново! — написав Юрій у своєму пості на Фейсбуці.

У такій складній ситуації варто зберігати здоровий оптимізм та пам’ятати про те, що головна цінність — людське життя.

Відновити будинок можна завжди, а от повернути людину до життя вже не вдасться.

Тож, не втрачаймо надії на світле майбутнє й тримаймося заради нашої Батьківщини!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських зірок пішов воювати.

Фото: Pexels

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